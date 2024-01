Che titolo di studio ha Elon Musk? Rimarrete sorpresi

Elon Musk è tra le personalità più note dei nostri tempi. Ha una posizione plurimiliardaria, acquisita attraverso una serie di intuizioni geniali.

Il fondatore di Tesla ha costruito un vero e proprio impero. Nato a Pretoria, in Sud Africa, Musk è stato naturalizzato statunitense dopo un pit stop in Canada. E’ nato il 28 giugno 1971, da Errol Musk, ingegnere, e Maye Haldeman, una modella e dietologa di origini canadesi. Proprio la cittadinanza di sua madre è risultata una delle chiavi per il trasferimento in Nord America.

Errol Musk e Maye Haldeman divorziarono quando lui aveva solo 10 anni ed Elon fu cresciuto in Sud Africa da suo padre. Già in adolescenza aveva delle capacità fuori dall’ordinario. Il suo interesse per l’informatica e la matematica lo portò ad usare, a 12 anni, il computer per programmare un videogame sullo stampo di Space Invaders per il magazine specializzato Pc and Office Technology. All’età in cui molti suoi coetanei erano capaci al massimo di usare il programma di scrittura, il nativo di Pretoria era già in grado di arricchirsi.

A soli 25 anni, dopo essere passato per il Canada, scelse di volare nella Silicon Valley in cerca di lavoro e, udite udite, non fu accettato dalla Netscape. A quel punto insieme all’amico Greg Kouri fondò la sua prima azienda, la Global link information Network. Decise di risolvere il problema del lavoro, puntando tutto sulle sue idee. La società ebbe tre milioni di dollari di finanziamenti, cambiando il nome in seguito in Zip2. Nel 1999 fu acquisita dalla Compaq Computer per 305 milioni di dollari, di cui 22 finirono nel conto in banca di Musk. A quel punto creò X.com, sempre il suo socio storico, che nel giro di qualche anno rivoluzionò il sistema dei pagamenti digitali.

Quello che oggi conosciamo come PayPal è nato da una idea di Elon Musk. Oggi ci sembra banale effettuare transazioni online, ma ai tempo era un tabù. Nel 2002 PayPal fu comprata da eBay per un valore di 1,5 miliardi di dollari. Elon Musk incassò 165 milioni di dollari. Forse proprio in questo momento la grandezza del sudafricano è venuta fuori. A 31 anni avrebbe potuto godersi il suo patrimonio e non lavorare più un giorno della sua vita, ma non si è fermato.

Il percorso di studi di Elon Musk

L’imprenditore, oggi noto nell’industria dell’Automotive per il brand Tesla, ebbe l’intuizione di puntare sul mercato delle elettriche. Inizialmente investì una cifra di appena 6,5 milioni per montare sulla carrozzeria di una Lotus un motore elettrico. L’idea non è che, banalmente, ha funzionato, ha cambiato l’industria delle auto.

Da socio, in una prima fase, Musk divenne il CEO e il product architect della Tesla. Tra ottobre e dicembre 2023 il brand californiano ha realizzato un fatturato di 25,17 miliardi di dollari (+3% su un anno) e un utile netto di 7,93 miliardi di dollari. Inoltre, Musk ha investito anche in Twitter, comprandolo per 44 miliardi. Lo ha chiamato X, riprendendo il filone inaugurato con l’azienda aerospaziale SpaceX.

I suoi razzi ed esperimenti hanno fatto il giro del mondo. Se vi foste aspettati un genio dell’imprenditoria senza lauree siete in errore. A 17 anni Elon Musk si trasferì nella Pennsylvania University dove conseguì due lauree, una in fisica e una in economia.