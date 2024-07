Elon Musk, arriva una brutta tegola: si fa largo un guaio enorme per la Tesla

L’imprenditore di Pretoria, Elon Musk, ha fatto parlare di sé per il lancio della Tesla Cybertruck. E’ montata una protesta assurda negli USA a causa dell’azione di un vandalo.

Il Cybertruck è stato il mezzo più discusso d’America negli ultimi anni. Sin dalla presentazione lasciò senza parole per uno stile squadrato e per una presunta indistruttibilità che poi è stata smentita da danni evidenti alla carrozzeria e alle parti vetrate della vettura. Il possente pick-up che appare arrivare dalla luna è stato costruito con ampi pannelli in acciaio inox laminati a freddo con spessore di 3 mm, in teoria a prova di proiettile.

L’auto a ruote alte della Tesla ha ricevuto il titolo di Concept Car of the Year nell’anno 2019. Tutte le auto realizzate a Palo Alto hanno un design esclusivo, caratterizzato da tecnologie all’avanguardia. L’abitacolo hi-tech potrebbe anche non piacere alle vecchie generazioni, ma spopola tra i giovani. Al centro della plancia, sul pick-up, spicca un grande schermo da 17’’. Il pick-up vanta 6 posti su due file, ma ha deluso per continui problemi tecnici.

Al lancio il sudafricano aveva previsto tre differenti versioni per rispondere alla varie esigenze: Single Motor RWD, Dual Motor AWD, Tri Motor AWD. La versione Single Motor RWD ha uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi ed autonomia di oltre 400 km, trasmissione a motore singolo posteriore, vano di carico da quasi 3 m³, lunghezza del vano di 2 metri ed una capacità di traino di 3400 kg. Non manca l’autopilot e le sospensioni pneumatiche adattive di serie con 305 millimetri di escursione e di un’altezza da terra di 43,2 centimetri con ruote da 35″.

Elon Musk, con le sue idee progressiste, sta facendo saltare il banco. L’industria elettrica delle quattro ruote ha già invaso gli Stati Uniti e, a quanto pare, non tutti sono d’accordo con le politiche dell’imprenditore sudafricano, naturalizzato americano. A Fort Lauderdale, in Florida, in un’era dove erano parcheggiati 50 Cybertruck e alcune altre Tesla. Un vandalo ha deciso di griffarle con la scritta “F**k Elon” sul cofano, ripetendo la scritta anche su alcune portiere.

This is absolutely CRAZY.

Someone vandalized almost a whole parking lot of BRAND NEW Cybertrucks in Florida.

Can’t believe there’s people out there who would do these things. pic.twitter.com/BJ5l07k2m4

— Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) June 21, 2024