Quanto costa una Citroen C3 Nuova? Il prezzo vi stupirà

La Citroen C3 di quarta generazione è arrivata sul mercato per sconvolgere il segmento B della casa automobilistica francese. Ecco quanto costa.

La quarta serie della Citroen C3 è stata lanciata il 17 ottobre 2023. A febbraio 2024 vennero svelate le caratteristiche del nuovo modello, prodotto nelle versioni benzina e ibrida della C3. Si tratta della prima vettura del gruppo Stellantis commercializzata in Europa ad essere costruita sulla piattaforma modulare Smart Car, derivata dal pianale CMP.

La vettura è sviluppata dall’azienda Tata Consultancy per diversi modelli del Gruppo, tra cui la Citroen C3 e la Citroen C3 Aircross immesse in commercio in India e America Latina. E’ stata rinnovata in tanti aspetti, con elementi stilistici e componenti tecnici. Alcune parti sono stati ereditate dalla terza generazione, con la parte centrale della scocca e il portellone posteriore che è rimasto un marchio di fabbrica.

Ha una altezza da terra di 16,5 cm, mentre la ë-C3 è di 19,5 cm, rientrando nella categoria dei piccoli SUV. L’ë-C3 è equipaggiata con un motore elettrico da 113 CV e 120 Nm di coppia, alimentato da una batteria LFP (Litio ferro fosfato) con una capacità di 44 kWh che permette un’autonomia di circa 320 km. La vettura scatta da 0 a 100 km/h in 11 secondi, mentre la top speed dichiarata è autolimitata a 135 km/h. La potenza di ricarica tramite corrente continua è di 100 kW.

Gli interni sono caratterizzati da head-up display, collocati in una barra appena sotto il parabrezza. Lo schermo viene proiettato su tale barra per migliorare le informazioni al campo visivo del conducente. I gruppi ottici sono caratterizzati da due segmenti orizzontali e da uno verticale, unite da una fascia nera che incorpora il logo del brand francese. C’è una novità anche per la Van Life.

Arriva la nuova Citroen C3

La C3 a benzina, sotto al cofano, presenta un 1.2 tre cilindri turbo da 101 CV, mentre la parte elettrica ha un motore da 113 CV. Di serie hanno tutte l’avviso di abbandono della corsia, il cruise control, la frenata automatica d’emergenza, il riconoscimento dei segnali stradali e i sensori di parcheggio posteriori. Il cambio a sei marce manuale della versione a benzina è comodo.

I prezzi della nuova C3 sono i seguenti: 1.2 PureTech 101 CV You da € 14.990; la 1.2 PureTech 101 CV You Pack Plus da € 17.500 e la 1.2 PureTech 101 CV Max in € 19.500. La ë-C3 You parte € 23.900, la ë-C3 You Pack Plus € 26.400, mentre la ë-C3 Max parte € 28.400.