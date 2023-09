Presentato nuovo Type Holidays: tempo libero e van life a firma Citroen

Concept che coniuga l’iconico stile dalla Citroen Type H alla modernità di Spacetourer. Mezzo per trasporto persone ma anche furgone.

In occasione del Caravan Salon, di scena a Dusseldorf dal 25 al 3 agosto, Citroën ha presentato il suo furgone-concept con allestimento Type Holidays.

A tutti gli effetti siamo difronte ad un prototipo, perfetta sintesi tra l’iconica Citroën Type H e il moderno SpaceTourer, propone una disposizione degli interni inedita ma presto disponibile nella rete Citroën con l’obiettivo di rinforzare la posizione del brand francese in questo segmento di mercato che oggi, in Europa, rappresenta circa 90.000 veicoli nuovi ogni anno.

Citroen da sempre protagonista della “van life”

Sin dalla sua origine Citroën ha sempre lavorato per promuovere la libertà di movimento, sviluppando modelli pratici, ingegnosi e accessibili, sinonimo di evasione e tempo libero. Non a caso Citroen è il secondo fornitore di veicoli per allestimento camper in Europa.

Citroën Type Holidays, come detto, è un concept SpaceTourer sotto forma di Type H, basato sul lavoro del carrozziere italiano Caselani. Quest’ultimo è da tempo partner di Citroën e in passato ha già creato contribuito alla realizzazione di una serie di carrozzerie neo-retrò per i modelli del costruttore francese.

Il concetto di van life, ossia l’arte di vivere viaggiando con un van, è un modo diverso di viaggiare e per questo necessita di veicoli diversi da tutti gli altri. Type Holidays presenta un design unico, in cui domina la tinta grigia della carrozzeria che è un chiaro rimando al mitico Type H di Citroën, il famoso Tube.

Non si tratta della prima concept Citroën che esplora il mondo dei camper, era già successo in passato con Hyphen, Rip Curl e The Citroënist.

Type Holidays: comodo, pratico e versatile

Citroen Type Holidays offre grande libertà di movimento, grazie alla sua altezza inferiore a 2 m che permette di accedere ai parcheggi, in città tanto quanto in spiaggia, e di valutarne un utilizzo più che mai quotidiano e tutto l’anno.

Citroën Type Holidays offre tutti i vantaggi del Citroën SpaceTourer di serie: spaziosità, comfort, silenziosità, porte laterali scorrevoli per un accesso e una ventilazione perfetti. Il vetro del portellone posteriore ha un’apertura indipendente e il mezzo, in generale, ha una capienza comoda per 4 persone.

Disponibile anche l’allestimento del furgone, realizzata in sinergia tra Citroën e Bravia Mobil, azienda slovena che ha arricchito Citroën Type Holidays di tutti gli equipaggiamenti necessari per un’esperienza di viaggio ideale: tetto rialzabile che permette di rimanere in piedi nello spazio abitabile all’interno, grande letto per ospitare 2 persone in modalità notturna, sedile a panca nella seconda fila che aprendolo permette di comporre un comodo letto a due piazze ma che, all’occorrenza, può essere anche completamente rimosso e liberare spazio di carico.

Inoltre, sono disponibili anche due sedili anteriori girevoli verso la zona giorno del veicolo, un blocco cottura completo di cucina, lavello e frigorifero, un tavolo pieghevole per i pasti o il lavoro e numerosi armadi. Presente anche un sistema di riscaldamento Webasto per garantire una temperatura ottimale a bordo.

Presentato in anteprima, come detto, al Caravan Show di Düsseldorf, Citroën Type Holidays ha colpito tanti addetti ai lavori e rappresenta un precursore di quella che sarà la gamma, completa, che la Citroën offrirà nel prossimo futuro.