Quanto costa una Panda nuova senza finanziamento: conviene oppure no?

La FIAT ha lanciato la nuova generazione della Panda ad un prezzo piuttosto elevato. Scopriamo le caratteristiche della nuova serie.

La Panda, da sempre, ha incarnato i valori popolari del brand FIAT. Una vettura utilitaria nata per percorrere in agilità i tratti urbani, ma non disdegnava anche qualche gita fuori porta. La Panda ha avuto un successo immediato con il lancio della prima serie nel 1980, diventando il nuovo simbolo dell’italianità nel segmento A.

Generazione dopo generazione il prezzo della Panda è cresciuto a dismisura. Negli ultimi anni il costo è diventato poco in linea con le esigenze della fascia media della popolazione. Il prezzo della nuova serie, lanciata a luglio in omaggio dei 125 anni della casa piemontese, ha lasciato a bocca aperta gli appassionati. Le dimensioni cresciute, facendola diventare un piccolo SUV con uno spazio maggiore per 5 passeggeri e i bagagli (361 litri di volume di carico).

Si potrebbe parlare di un passaggio al segmento B. La nuova Panda, infatti, è lunga 3,99 metri, mentre l’altezza è di un 1,57 metri, mentre la larghezza è di 1,75. A beneficiare di queste grandezza è sia l’abitabilità interna dell’abitacolo, perfettamente adatta ad ospitare quattro passeggeri oltre al guidatore, sia la capacità del bagagliaio. Il nuovo design si ispira alle linee squadrate della prima serie. Le linee tese e strutturate, con passaruota robusti, mettono in risalto una impostazione quasi off-road.

Fiat Grande Panda 2024, prezzo da capogiro

Gli interni rappresentano un chiaro passo in avanti per tecnologie e materiali utilizzati. Nell’ampio cruscotto spicca un grande display touchscreen da 10.25”. Presente il caricabatterie wireless, oltre alla telecamera posteriore accoppiata ai sensori di parcheggio anteriori. Non mancano i comandi alla guida, utili per evitare di staccare la mani dal volante e non distrarsi. Si tratta di una vettura modernissima, in piena sintonia con i programmi degli altri marchi del Gruppo Stellantis.

Le linee interne rispecchiano quelle esterne. Il sistema di infotainment, che include connettivitĂ per smartphone con Apple CarPlay e Android Auto, è completamente digitale, e il volante a due razze con comandi multimediali. L’esperienza di guida è piacevole, ma la nuova Fiat Grande Panda ha un range che parte da 19.000 euro per le versioni ibride, salvo finanziamenti, e i 24.900 del modello full electric. La gen precedente ha raggiunto offerte sensazionali nell’ambito della chiusura finale della gamma. L’arrivo nelle concessionarie italiane è previsto entro la fine del 2024, tra ottobre e novembre.