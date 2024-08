FIAT Panda, mai vista ad un prezzo così: è l’affare dell’anno

FIAT Panda torna ad essere una delle auto più desiderate in Italia. Il nuovo prezzo fa letteralmente strage di cuori.

FIAT Panda continua a fare incetta di cuori in Italia. Al momento, infatti, resta imperterrita l’auto più venduta. Negli ultimi mesi però è inseguita da vicino da una nuova best seller, stiamo parlando della Dacia Sandero, che in particolare nella sua versione GPL ha riscontrato un ottimo successo sul nostro territorio.

Per il momento però FIAT Panda resiste e sfodera le sue armi migliori. In particolare il nuovo modello è offerto come per legge con tutti gli ADAS disponibili sul mercato. Non a caso FIAT la sta vendendo come la Panda più tecnologica di sempre. Un vero vessillo per la Casa torinese da portare con orgoglio.

FIAT Panda: offerta da urlo sul sito

Di recente Il marchio torinese ha presentato anche la Grande Panda, che punta ad essere il nuovo SUV compatto che pian piano potrebbe poi soppiantare la Panda, come avvenuto anni fa con la Punto. Intanto però sul sito del Lingotto è apparsa un’offerta davvero senza precedenti.

La Panda, infatti, è venduta ad un prezzo che può partire da 9.950 euro e prima rata addirittura a partire da ottobre. Al momento è possibile acquistarla con anticipo zero, rata finale di 8494 euro e 34 rate a 140 euro con un TAN dell’8,75% e un TAEG del 12,68%.