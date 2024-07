Il parco auto da sogno di Chris Martin: ecco il garage milionario del cantante dei Coldplay

Il frontman della band Coldplay, Chris Martin, ha una passione clamorosa per le auto di lusso. Scopriamo tutti i suoi veicoli.

Chris Martin è tra gli artisti più apprezzati sul panorama mondiale. Il nativo di Exeter è noto per l’uso del falsetto, con cui è solito far ballare i suoi fan. La sua vita è stata scandita dall’incontro con Thom Yorke, leader dei Radiohead, che ha influenzato il suo stile musicale. Martin conobbe Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion alla University College di Londra.

Il quartetto inglese nacque prima con il nome di Pectoralz, poi Starfish ed in seguito definitivamente Coldplay. Martin proviene da una famiglia benestante. Sua madre era un’insegnante e suo padre un ragioniere. Ha studiato pianoforte sin da bambino. Bisnipote di William Willett, ha frequentato la Sherborne School, e poi l’University College di Londra, dove ha strappato un primo posto nella British undergraduate degree classification in Ancient World Studies, ovvero gli studi sul mondo antico.

Nei suoi testi sono confluiti anche i suoi studi. Il cantante dei Coldplay è stato sposato per anni con Gwyneth Paltrow da cui ha avuto due figli. Dopo il divorzio si è consolato con la bella attrice Dakota Johnson. Il cantante ha un parco auto da sogno. Ha scelto vetture veloci, ma anche piuttosto confortevoli. Il rapporto con l’Italia è molto stretto, essendosi esibito a Milano, Napoli e Roma. Date una occhiata al garage segreto di Lapo Elkann.

La collezione di auto di Chris Martin

La prima vettura del leader dei Coldplay è una Jeep Wrangler. L’inglese adora lo stile fuoristradistico dell’auto americana. La usa per i suoi spostamenti quotidiani. Si tratta di una vettura ideale per qualche gita fuori porta e anche per sfuggire ai paparazzi. Il suo prezzo parte da 85mila euro. Rimanendo nel segmento delle auto a ruote alte il cantante possiede anche una Porsche Cayenne da 90mila euro e una Land Rover Range Rover da 530 cavalli. La vettura britannica raggiunge una velocità massima di 250 km/h, grazie ad un potente motore a 8 cilindri. Il prezzo? 150mila euro.

E’ palese che il cantante predilige i fuoristrada, ma nella sua collezione è presenta una vettura iconica americana. Parliamo della Ford Mustang GT del 1967. Si tratta di una muscle car che non ha bisogno di presentazioni. Non è solo uno dei modelli più leggendari del marchio del Michigan ma dell’intera industria dell’Automotive a stelle e strisce. Martin avrebbe investito circa 80mila euro per un esemplare di Mustang diversi anni fa, ma oggi varrà una fortuna.