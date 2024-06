Il parco auto da sogno di Lapo Elkann: presenti bolidi unici

La passione per i motori corre nel DNA della famiglia Agnelli. Lapo Elkann vanta una collezione di vetture spettacolari.

I discendenti dell’impero dell’Avvocato hanno goduto di una eredità speciale. Suo fratello Alain ha puntato tutto sul comando di realtà industriali top come Fiat e Ferrari. Lapo si è tenuto più in disparte dopo alcune esperienze professionali, decidendo di fabbricare auto speciali con Garage Italia e collezionandole nel suo garage personale.

Lapo è un personaggio fuori dagli schemi e piuttosto stravagante. Ha vissuto una vita fatta di eccessi e anche di amori sfrenati. Lapo Elkann ora ha cambiato vita, dedicandosi a sua moglie. Ha una strategia di marketing, dietro ogni sua proposta, anche quando torna a farsi vedere in pubblico. Nel Paddock di Monza è spesso protagonista insieme a suo fratello maggiore con abiti rossi eccentrici. Lapo continua a seguire le dinamiche del Cavallino, non rinunciando a qualche commento sagace sui social.

Lapo è un personaggio controverso, ma originale. Dopo un passato pieno di problemi con la droga è riuscito ad uscirne fuori a testa alta, facendo beneficenze e aiutando gli altri. Il calcio e le auto sono i suoi più grandi amori. La sua passione per le quattro ruote emerge anche nella sua collezione privata. Nella sua posizione privilegiata può consentirsi qualsiasi tipo di vettura. In questi casi risulta ancor più interessante comprendere le scelte fatte dal nipote di Gianni Agnelli.

Tutte le vetture di Lapo Elkann

Un amante del lusso e dell’eleganza non poteva scegliere automobili banali. Partiamo da un grande classico della FIAT. Un esemplare di 500 personalizzata non poteva mancare alla collezione. Spiccava una Abarth 595 con livrea blu ed azzurra, che dopo un lungo utilizzo, è stata venduta all’asta per sostenere la Fondazione LAPS. Rimanendo tra le vetture del brand torinese non manca anche una 500 Spiaggina ed una Panda Panderis.

Tra le supercar Lapo ha una Pagani Huayra Lampo, una Alfa Romeo 4C, una BMW i8 Futurista, Mazda MX-5 Levanto e una Renault Captur Tokyo Edition. Avete mai visto una Ferrari in grafica militare? Lapo possiede una 458 mimetica. Altra vettura di lusso che ha fatto parte della collezione di Lapo Elkann è stata la Maserati Ghibli Gessata. La berlina aveva una strana colorazione alluminio liquido e righe in color titanio, come un abito sartoriale in tessuti in color grigio antracite in stile gessato. Lapo ha una Ferrari GTC4Lusso di colore azzurro, una 599 GTB Fiorano e tanti altri modelli storici del Cavallino.