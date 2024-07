L’Alfa Romeo torna a ruggire: la versione “Veloce” fa impazzire i puristi

Risvegliare l’animo sopito degli alfisti non è mai stato più divertente per i tecnici del Biscione. Scopriamo una versione pepata che farà faville.

Se unisci stile, sicurezza, design all’esigenze di viaggiare alla massima velocità nel pieno confort, nel mercato attuale, hai fatto bingo. In tema di SUV di lusso la Lamborghini con le caratteristiche sopracitate ha fatto registrare numeri da capogiro, nonostante il core fosse, in precedenza, focalizzato solo sulle supercar. Per coloro che hanno intenzione di saltare nell’abitacolo di un’auto a ruote alte, dalle performance da brividi, c’è una novità da cogliere al volo.

Si sarebbe dovuta chiamare Milano, poi ribattezzata Junior, e ha un motore che canta. Non parliamo delle versione standard dell’entry level del marchio di Arese ma della versione più audace elettrica. Il DNA del brand è, finalmente, rispettato, sebbene si tratti di un’auto a ruote alte 100% elettrica. La Junior Veloce avrà mercato anche al di fuori delle nostre latitudini perché ha tutto per emergere. Sul piano estetico i designer hanno fatto centro, esaltando i tratti tipici della vettura lombarda.

Le caratteristiche della nuova Alfa Romeo

Sotto il cofano batte un nuovo motore, nato dalla collaborazione tra il team Engineering Propulsion System di Stellantis e Emotors, abbinato ad un inverter concepito per la circolazione di energia più rapida con la batteria. Raggiunge un picco di 15.200 giri/min e la coppia massima è costante tra 250 e 4.875 giri/min. La Junior si è elettrizzata per garantire lunghi brividi lungo la schiena.

Il selettore di guida Alfa, il medesimo che esordì per la 4C, offre 3 diverse modalità di guida. Si parte dalla più tranquilla Normal, pensata per una guida più conservativa a 240 CV. In caso voleste prolungare la batteria c’è la modalità Advanced Efficiency che mette a disposizione 175 CV. La Dynamic sprigiona 280 Cv con 345 Nm di coppia, ovviamente con le regolazioni più spinte in termini di sensibilità di sterzo e pedali, con una minima interferenza dell’Esp.

Sa questo veicolo elettrico c’è una trazione anteriore con un differenziale meccanico a slittamento Torsen di tipo D, più leggero ed efficiente del 10%. E’ solo una delle tante soluzioni tecniche che vi lascerà sbalorditi alla guida. La Junior Veloce offre un assetto ribassato di 25 mm così come delle barre antirollio con taratura sportiva. Monta dischi da 380mm e pinze monoblocco a 4 pistoncini all’avantreno. Prezzo? 48.500 euro. Una cifra in linea con le competitor alla spina.