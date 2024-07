Alfa Romeo, passo indietro sull’elettrico? Si palesa uno scenario rivoluzionato

L’Alfa Romeo aveva stabilito di produrre solo auto ad emissioni zero a partire dal 2027, ma le cose potrebbero cambiare. Ecco come.

Il brand Alfa Romeo ha stabilito dei piani molto chiari per il proprio futuro, con l’intenzione che è quella di svelare un modello nuovo ogni anno, sino al 2030. Pochi mesi fa sono stati tolti i veli alla prima elettrica della storia del Biscione, il B-SUV Junior che ha già diviso le folle per via del proprio design. Nel 2025 toccherà alla nuova generazione del SUV Stelvio, mentre, dal 2026, vedremo disponibile sul mercato anche la Giulia del futuro.

Entrambe saranno prodotte nello stabilimento Stellantis di Cassino, nel Lazio, sulla piattaforma SLTA Large, da poco svelata dalla holding multinazionale olandese. L’Alfa Romeo aveva fatto sapere che dal 2027 in poi avrebbe prodotto solo auto elettriche, ma non è da escludere un cambio di programmi, come già avvenuto per altri marchi come Mercedes ed Audi. Scopriamo quali sono gli scenari futuri, che molto dipenderanno dai risultati del mercato dei prossimi mesi.

Alfa Romeo, possibile ripensamento sull’elettrico

Il 2027 è la dead-line che l’Alfa Romeo si era data per togliere di mezzo tutti i veicoli dotati di motore a combustione interna, ma il progetto potrebbe essere rivisto, considerando che le BEV non riescono ancora a prendere il via, con una quota di mercato che in Italia è di appena il 4%. Inoltre, la Stelvio e la Giulia sarebbero dovute nascere già come auto full electric, ma secondo quanto emerso, si starebbe pensando anche a delle varianti ibride, visto che la piattaforma SLTA Large prevede la possibilità di montare motori termici.

Al momento, e questo è giusto sottolinearlo, presentare solo una gamma di auto elettriche sarebbe un gran rischio per la casa di Arese, che nel 2023, nonostante un’importante crescita rispetto al passato, ha venduto solamente 69 mila auto e poco più in tutto il mondo. Questo significa che la quota di mercato non è così elevata, ed eliminare del tutto i veicoli termici significherebbe correre il pericolo di far crollare del tutto le immatricolazioni.

L’Alfa Romeo potrebbe usare proprio la nuova Junior come test, valutando quella che sarà la risposta della clientela alla sua versione ad emissioni zero, da 156 cavalli di potenza massima e 400 km di autonomia. Le motorizzazioni di Giulia e Stelvio dipenderanno molto dai suoi risultati, e dal nostro punto di vista, è molto probabile che possano presentare delle versioni termiche.