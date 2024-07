Ferrari, sarà così la prima elettrica? Ecco l’immagine che scatena il web

La Ferrari elettrica verrà svelata nel quarto trimestre del 2025, ed ora emerge una prima immagine della vettura. Tutti i dettagli.

L’attesa è alle stelle per scoprire i prossimi gioielli che la Ferrari metterà in campo sul fronte del prodotto auto, con la F250 che è la prossima Rossa che verrà svelata. Si tratterà di una hypercar Plug-In Hybrid con motore V6 turbo, derivato dalla 499P Hypercar che ha appena vinto la 24 ore di Le Mans per il secondo anno consecutivo. La potenza andrà a superare i 1.000 cavalli, con la parte elettrica che avrà un’importanza capitale in tal senso.

L’elettrificazione è ormai al centro dei progetti della Ferrari, e dopo tante auto ibride, è arrivato il momento di fare un passo in avanti. Nel terzo trimestre del 2025, come ormai ben noto, debutterà la prima Rossa full electric, che da molti è vista come un vero e proprio dramma, mentre altri la attendono con fiducia e speranza. Andiamo a scoprire nel dettaglio alcuni aspetti del progetto, ed anche un render molto interessante.

Ferrari, ecco il primo render della Rossa elettrica

La Ferrari ha da tempo iniziato i test della sua prima elettrica, e nei giorni scorsi, un muletto ha iniziato a circolare per le strade di Maranello, lasciando perplessi gli appassionati. Si tratta di un’auto dotata dei fari della Roma e di una carrozzeria della Maserati Levante, ed a primo impatto, non ha di certo fatto notizia per la sua bellezza. Tuttavia, è chiaro che non sarà quello il suo design definitivo, ma un’informazione importante ci è stata fornita.

Al contrario delle prime voci, che parlavano di una carrozzeria Gran Turismo 2+2, appare ormai chiaro che la prima Rossa ad emissioni zero sarà un crossover, anche se di dimensioni verosimilmente inferiori rispetto al SUV Purosangue. Per il momento, non sono stati forniti dettagli ufficiali sulla vettura, se non che è ormai certo il fatto che non monterà batterie dalla chimica LFP, ovvero Litio-Ferro-Fosfato. Inoltre, si tenterà di riprodurre il sound dei motori V12 tramite un sistema specifico.

Per il resto, in molti si stanno dilettando nel tentare di immaginare le sue forme future, ed oggi vi proponiamo il render della prima BEV di Maranello realizzato da Cheeheon Lee, studente della Korea National University of Arts, che ha ribattezzato il proprio progetto Ferrari Vicenza. Anche lui immagina un crossover, dotato di due porte, con linee sportive e con diverse prese d’aria, alla ricerca della massima efficienza aerodinamica.