Ferrari, ecco la prima immagine dell’elettrica: il design lascia molto perplessi (FOTO)

Dopo una lunga attesa, emerge la prima foto della Ferrari elettrica. La speranza è che sia ben lontana dalla versione finale.

Il mondo delle quattro ruote sta andando nel verso dell’elettrificazione, ed anche i marchi noti per la produzione di supercar dal sound unico ed inimitabile, si stanno convertendo alle batterie. La Ferrari ha da tempo annunciato la costruzione di un’auto elettrica, che secondo le parole dell’amministratore delegato Benedetto Vigna, verrà presentata al mondo nell’ultimo trimestre del 2025, tra circa un anno e mezzo. Si tratterà di un momento difficile da gestire per i puristi, che mai avrebbero voluto vedere una Rossa a batteria.

La Ferrari ha scelto così di lanciarsi in un progetto coraggioso, ed uno degli obiettivi è quello di non lasciar spazio al sound del silenzio, ma di andare a riprodurre il rumore dei V12 che hanno segnato la storia del Cavallino, tramite un sistema speciale che è già stato brevettato. Nelle ultime ore, è emerso anche il primo scatto di quella che sembra essere la nuova Rossa ad emissioni zero, della quale si inizia a parlare sempre di più in questi giorni.

Ferrari, ecco il primo scatto della BEV del Cavallino

Qualche giorno fa, è stato reso noto che la prima Ferrari elettrica della storia avrà un prezzo di 500.000 euro, o forse anche qualcosa in più. A dare la notizia è stata l’agenzia di stampa Reuters, e da parte del Cavallino non sono arrivate conferme o smentite. Qui potete ammirare quella che è la prima foto in assoluto della prima BEV di Maranello, immortalata da Derek Photography, che ha caricato le immagini sul proprio profilo Instagram.

Difficile dare un primo giudizio, dal momento che l’auto appare troppo lontana dalla sua versione definitiva. La carrozzeria indossata sembra quella della Maserati Levante, con i fari della Roma, per una crossover che di certo non spicca per la propria bellezza. Dalle prime informazioni che erano circolate, si parlava di una vettura di tipo Gran Turismo 2+2, ben diversa da quella apparsa in questi scatti.

Le ruote sono di nuova concezione, e sembrano prive delle coperture aerodinamiche. La Ferrari ha dunque fatto uscire allo scoperto la sua prima elettrica, ma ripetiamo che questo muletto dovrebbe avere poco a che fare con la versione definitiva. Dando un’occhiata a questa immagine, ci viene da augurarci che non sia così, perché questo crossover non è di certo il massimo.