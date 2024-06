MotoGP GP Olanda, Gara: Bagnaia re di Assen, Martin non può più nulla

La MotoGP fa tappa ad Assen, dove il trionfo va a Pecco Bagnaia, che non dà alcuna speranza a Martin. Bastianini chiude sul podio.

Il ritorno in azione della MotoGP è coinciso con il terzo successo consecutivo di Pecco Bagnaia nel Gran Premio d’Olanda, confermandosi il padrone assoluto di Assen. Il campione del mondo paga ormai solamente 10 punti da Jorge Martin, che si è dovuto accontentare di un secondo posto che era il massimo risultato. Il podio lo completa un grande Enea Bastianini sull’altra Ducati ufficiale.

Quarta posizione per Marc Marquez sulla moto del Gresini Racing, dopo una gara non facile, che lo ha visto tenere dietro Maverick Vinales con l’Aprilia ed un ottimo Fabio Di Giannantonio. Settima la prima delle KTM con Brad Binder, mentre è ottavo Alex Marquez, seguito da Raul Fernandez e da Franco Morbidelli che ha completato la top ten.

MotoGP, Bagnaia non ha rivali ad Assen

Dopo un mese di pausa, lo spettacolo della MotoGP torna in azione ad Assen, dove si disputa il Gran Premio d’Olanda. Pecco Bagnaia scatta ancora dalla pole position, voglioso di piazzare il terzo successo di fila in questo appuntamento. Jorge Martin parte forte dalla quinta casella, ritrovandosi secondo già alla fine del primo giro, annullando, di fatto, la penalità di tre posizioni in griglia.

Come ci potevamo aspettare, la coppia di testa fa subito un altro ritmo, mentre c’è un grande spavento alla partenza, quando la Yamaha di Alex Rins è protagonista di un brutto volo. Per fortuna, il rider iberico si rialza, anche se palesa qualche piccolo problema fisico. Marc Marquez avvia una bella battaglia con Maverick Vinales ed un grande Fabio Di Giannantonio per il podio, ma la coppia di testa è troppo superiore.

Splendida comunque la lotta per il podio, alla quale si invita anche Enea Bastianini nei passaggi finali. Il ducatista si libera sia di Marquez che di Di Giannantonio, andando così ad inseguire l’Aprilia di Vinales, il quale dovrà faticare e non poco per tenere la posizione. Il finale vede Bagnaia gestire un dominio assoluto, mentre la lotta per il podio è sempre più accesa.

Vinales prova a prendere qualche metro su Bastianini, ma anche Marquez resta in zona. Pedro Acosta cade proprio all’ultimo giro dopo un’altra gara tutto sommato deludente, mentre Bagnaia si prende il successo davanti a Martin, mentre Bastianini si prende il podio. Nel finale Vinales cede anche a Marquez e giunge solo quinto. Prossimo appuntamento al Sachsenring domenica prossima.