MotoGP GP Olanda, Sprint Race: Bagnaia vince ad Assen, disastro Marquez

Sull’iconico tracciato di Assen i piloti della MotoGP sono scesi in pista per l’ottavo round del campionato 20224. Bagnaia ha trionfato ancora.

Allo spegnimento dei semafori il poleman Pecco Bagnaia ha avuto uno scatto perfetto, riuscendo ad allungare subito in trazione su Jorge Martin. Il torinese, in grandissima forma dopo un filotto di 3 successi di fila, ha strappato il miglior tempo in qualifica, girando subito in curva 1 in prima posizione. Dopo un inizio stentato nel campionato Nuvola Rossa ha trovato la giusta continuità.

Alle spalle di Martin e Bagnaia si è issato Alex Marquez. Quest’ultimo ha sopravanzato al via Maverick Vinales e si è messo in lizza per un piazzamento sul podio. Lo spagnolo dell’Aprilia, futuro compagno di squadra di Enea Bastianini nel team KTM Tech3, si è dovuto subito guardare dal ritorno di Marc Marquez. Quest’ultimo, autore di uno ottimo scatto, è passato dalla settima alla quinta posizione. Il centauro di Cervera si sta prendendo grossi rischi in sella alla GP23 per ottenere grandi risultati.

Dopo pochi chilometri Marc Marquez si è steso, mandando in ghiaia le sue chance da podio. In testa ha solo la prossima avventura in Ducati nel team factory. In questa annata il favorito assoluto sembra continuare ad essere Pecco Bagnaia. Quest’ultimo ha cercato subito di scappare via, guadagnando un paio di decimi su Martin. Il campione in carica sta adottando, nelle prime fasi di gara, spesso la tattica dello strappo.

Olanda, super sfida al vertice

I primi due della graduatoria piloti hanno dato spettacolo. Alle loro spalle Vinales ha sopravanzato Alex Marquez e ha guadagnato la terza posizione. Pecco ha dettato un ritmo indiavolato ed è scappato, giro dopo giro, via dal radar del madrileno. Per la prima volta Martinator è sceso in pista consapevole del fatto che non correrà in sella ad una Desmosedici nella prossima stagione.

Bagnaia ha portato il suo vantaggio ad oltre un secondo su Martin, mentre Vinales è crollato ad oltre 3 secondi nelle ultime tornate. Bastianini è risalito negli scarichi di Alex Marquez. Quest’ultimo ha superato troppe volte i track limit ed è stato costretto ad un long lap penalty. Bastianini è passato senza patemi, sfruttando la chance. Bagnaia ha vinto davanti a Martin e Vinales. Quarto Bastianini. Di Giannantonio ha concluso al quinto posto. Appuntamento a domani con la gara.