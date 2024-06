Qual è la miglior moto per un principiante? Ecco i modelli migliori per cominciare

Il mondo delle due ruote può essere meraviglioso, ma spesso ci si domanda, da genitori, quale possa essere il miglior percorso per un ragazzo per iniziare.

C’è chi sogna di arrivare a correre in sella ad una moto ai massimi livelli. Al contrario c’è chi, sin da bambino, preferisce le auto. La moto è un mezzo di trasporto ideale per sfrecciare nelle nostre giungle urbane, ma richiede skill di alto profilo e una grande attenzione. Per coloro che desiderano iniziare a vivere delle super avventure in sella vi sono tante moto diverse in base alle varie esigenze.

La vecchia guarda cresciuta a pane e Motomondiale preferiva le stradali, volendo emulare le imprese di Valentino Rossi e Max Biaggi. I tempi sono cambiati e i motociclisti delle nuove generazioni hanno scelto anche il confort. Chi non ha mai comprato una moto, difficilmente, può immaginare il reale utilizzo di un mezzo. Occorre individuare il tipo di moto che si desidera guidare: cruiser, naked, super sportive, café racer, custom o cross.

Prima di scegliere il modello di una casa produttrice specifica occorre individuare il segmento di due ruote che si desidera. C’è chi preferisce una moto da cross a ruote tassellate, chi una sportiva o persino una endurona. Per caratteristiche le naked sono più semplici rispetto alle sportive da pista perché risultano più maneggevoli e facile da guidare nel traffico. Per i principianti, le sportive stradali sono meglio da rimandare perché si deve raggiungere una certa destrezza alla guida.

La scelta di una moto per i principianti

Spesso in città vediamo molte moto sportive con carenature estreme e colori accesi, ma non sono ideali. Le nostre strade presentano buche e tantissimi dislivelli. Le supersportive hanno uno stile di guida scomodo, ma una moto touring di piccola cilindrata non è troppo ingombrante, tuttavia noi vi consigliamo una moto motard o naked. Occorre considerare anche altri aspetti che ruotano intorno all’abbigliamento tecnico, come casco, giubbotto, borse da viaggio e accessori. Per questo c’è chi preferisce la Vespa.

Se avete avuto la patente A2, per la guida di motocicli, è importante acquistare dei modelli pratici e che siano facili da guidare, come le naked o le cafè racers. Poi dipende anche dal budget. Inesorabilmente una scelta di un mezzo dipende molto dal portafoglio del genitore. Difficilmente un ragazzo giovane, in Italia, può permettersi l’acquisto di una moto. Per un principiante è importante guidare mezzi semplici per poi, in seguito, scegliere motociclette più prestazionali. Vi consigliamo di testare sempre prima un mezzo per evitare di rimanere delusi dopo l’acquisto.