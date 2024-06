Vespa, sconto del 40%: i dettagli su come accedere alla pazza offerta

Se siete intenzionati ad acquistare una Vespa, ora potete farlo con i vantaggi dell’Ecobonus. Ecco quanto potrete risparmiare di preciso.

L’Ecobonus è finalmente disponibile, tanto per le auto quanto per moto, scooter e minicar, ed oggi vi parleremo dei vantaggi che il brand Vespa ha pensato per voi. Il mito italiano, ben noto in tutto il mondo per i suoi scooter di altissima qualità, continua a conquistare gli appassionati ed i clienti, con una linea che si rinnova nel tempo senza perdere il proprio DNA, offrendo anche delle buone prestazioni e con un occhio alla salvaguardia del pianeta.

La Vespa, infatti, ha deciso anche di accettare la sfida dell’elettrico, presentando una gamma dedicata, ed è di questa e degli sconti previsti che vi parleremo oggi. Lo storico brand, come sappiamo, è di proprietà del gruppo Piaggio, che per ampliare la gamma di scooter elettrici ha appena svolto degli investimenti milionari. Ora potrete iniziare ad esaminare i miglioramenti svolti in questi anni, acquistando dei modelli ad emissioni zero a prezzi vantaggiosi. Scopriamo a quanto ammontano gli sconti.

Vespa, l’occasione di risparmio è molto ghiotta

Sul sito web ufficiale di casa Vespa, sono stati proposti i prezzi e gli sconti pensati per voi tramite il nuovo Ecobonus, che nel caso delle due ruote è previsto solamente per modelli elettrici o ibridi, ma come sappiamo, questi ultimi non sono attualmente presenti sul mercato. Pensate che con gli Ecobonus si può arrivare ad ottenere un contributo statale sino al 40%, per cui è normale che i prezzi di acquisto vadano a scendere.

Ebbene, la Vespa Primavera Elettrica con rottamazione sarà tua ad un prezzo minimo di 3.494 euro, mentre l’Elettrica 70 km/h partirà da 4.839 euro. Se, invece, non siete in possesso di un modello da rottamare oppure non è vostra intenzione seguire questa pratica, i prezzi saranno leggermente più alti. La Primavera Elettrica sarà vostra a 3.921 euro, mentre l’Elettrica 70 la avrete a 5.420 euro. In ogni caso, si tratta comunque di proposte molto vantaggiose.

Dunque, con la rottamazione l’aiuto statale è del 40%, mentre, senza rottamazione, siamo al 30%, dal momento che l’obiettivo è quello di puntare su veicoli moderni e meno inquinanti, in modo da andare verso una mobilità più pulita. La Vespa, con i suoi modelli ad emissioni zero, è impegnata in questo percorso, e vuole ampliare la sua gamma. Vedremo se i risultati saranno quelli sperati già da ora.