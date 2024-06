Alfa Romeo Junior, la clip esclusiva che la inchioda: non ha più segreti (VIDEO)

L’Alfa Romeo Junior comincia a scoprirsi un pezzo alla volta. Noi di Tuttomotoriweb l’abbiamo immortalata per voi agli Electric Days

L’Alfa Romeo Junior era uno dei modelli più attesi e discussi della casa del Biscione. Il piccolo SUV ha subito creato divisione a causa del suo nome, Milano, poi mutato appunto in Junior dopo una lunga polemica riguardante il fatto che l’auto non fosse costruita nel nostro Paese. A prescindere dal nome però questo nuovo veicolo dell’azienda meneghina sembra aver già fatto breccia nei cuori degli appassionati.

In particolare ha fatto notizia nei giorni scorsi l’annuncio secondo il quale il nuovo piccolo SUV di Alfa Romeo avrebbe a disposizione in realtà un plus di potenza decisamente importante. I 240 CV annunciati in fase di presentazione ad aprile infatti sarebbero stati incrementati e portati a 280.

Alfa Romeo Junior: la “Veloce” è un vero spettacolo

Naturalmente stiamo parlando della versione “Veloce” che anche un assetto tarato su misura con 25 mm tagliati rispetto alla versione standard. Impianto frenante di alto profilo con dischi anteriori da oltre 380 mm e pinze monoblocco a 4 pistoncini. Di ottima fattura anche il nuovo differenziale Torsen. Infine la Junior Veloce sfoggia anche dei cerchi in lega da 20″ fatti proprio per lei.

Nell’attesa di vedere invece l’Alfa Romeo Junior su strada però noi di Tuttomotoriweb l’abbiamo pizzicata ai recenti Electric Days che si sono tenuti a Roma. Nella breve clip che vi proponiamo qui sopra potrete apprezzarne le linee aggressive.

Colpisce in particolare il davanti con il classico scudo Alfa Romeo che è stato completamente rivisitato per l’occasione in chiave moderna con il loro della stessa casa costruttrice stilizzato. Staremo a vedere l’impatto che avrà sul mercato.