Electric Days 2024: ecco ciò che dovete sapere ed i modelli presenti

Partono oggi gli Electric Days 2024, con un programma molto ricco e pensato anche per le famiglie. Ecco le informazioni utili per l’evento.

Per chi ama le emissioni zero e chi si vuole avvicinare a queste tecnologie, gli Electric Days 2024 sono la miglior occasione per godersi da vicino questo mondo, un evento unico in Italia al quale non potrete mancare. La manifestazione avverrà in questo fine settimana, con inizio fissato per oggi e conclusione per domenica 9 di giugno. Per voi ci sarà la possibilità di testare le nuove auto elettriche, mentre molte altre saranno in esposizione.

La partenza è fissata per le 14:00 di oggi, con chiusura alle 00:00, all’EUR, dove sono state organizzate anche delle aree per i bambini, a conferma di quanto questa sia una manifestazione pensata per le famiglie. Chi è amante dei gaming potrà testare i simulatori Assetto Corsa, ed anche per chi è fan della musica potrà trovare giovamento da queste giornate, visto il dj set di Radio 105.

La partenza dei test drive è fissata per la giornata di sabato, e nel laghetto dell’EUR, sarà possibile anche provare le barche ad emissioni zero. In serata si esibirà anche il celebre artista Gemello, a conferma del grande spazio riservato alla musica ed allo spettacolo. Domenica avremo un programma molto simile, con test drive aperti per tutta la giornata, ed il gran finale fissato per le ore 18:00.

Electric Days, quanti gioielli che potrete testare

Gli Electric Days 2024 vi daranno anche la possibilità di toccare con mano una serie di veicoli ad emissioni zero di altissimo livello, che potrebbero diventare tuoi. Tra le vetture presenti spicca la nuovissima Alfa Romeo Junior, ovvero il primo modello elettrico in assoluto della casa del Biscione. Inoltre, è presente un’area test drive, dove avrete la possibilità di mettervi al volante di questi bolidi e testare tutte le loro caratteristiche principali.

Tra di esse, troviamo modelli Full Hybrid come la nuova Ford Kuga, o i SUV della Honda, vale a dire HR-V e ZR-V. Non manca neanche la Renault Astral E-Tech, caratterizzata dalla presenza di quattro ruote sterzanti. Potrete provare anche le Plug-In Hybrid, come la BYD Seal U-DMi e la DR 6.0, oltre alla Honda CR-V PHEV 2.0. Ovviamente, ci sarà largo spazio per le vetture full electric, con un grande impegno da parte del concessionario Audi Autocentri Balduina, noto showroom romano.

Esso porterà in dota la Q4 e la Q8 e-tron, oltre alla Volkswagen ID.3 Pro Performance appena rinnovata. Arriverà anche la nuova BYD Seal, mentre la molisana DR vi offrirà in prova la 1.0. Anche la Ford è ben presente e vuole ben figurare, e per questo, avrete la possibilità di testare la Mustang Mach-E. Presente anche la Hyundai con la Kona elettrica, oltre che con la Ioniq 5 e la Ioniq 6. Tesla porterà a Roma la Model 3 Highland restyling e la Model Y.