Dacia Sandero al costo di mezza Panda: bisogna fare in fretta, il prezzo è imbattibile

La Dacia Sandero è l’auto più venduta in Europa, ed ora il suo prezzo crolla in tutto e per tutto. Dovete fare presto ad acquistarla.

Il successo della Dacia Sandero non fa più notizia, dal momento che ormai da diversi anni è al vertice delle classifiche europee. Ad oggi, la Sandero è l’auto più venduta in assoluto nel Vecchio Continente, ed è anche la straniera preferita dagli italiani, visto che nel nostro paese si arrende solamente alla Fiat Panda, che è chiaramente un punto di riferimento, ad oggi, ancora irraggiungibile.

La Dacia ha sfruttato al meglio la crisi del settore automotive, riuscendo a mantenere bassi i propri prezzi, e scalando posizioni su posizioni, sino a diventare una delle poche certezze nel mercato odierno. Nelle prossime righe, vi parleremo di un’occasione di acquisto clamorosa, dal momento che una versione della Sandero è in vendita ad un prezzo ben più basso del solito, ma dovrete sbrigarvi perché ad un prezzo del genere potrebbe andar via in un istante.

Dacia, questa Sandero è praticamente regalata

Il mercato dell’usato è sempre una garanzia, e può essere molto utile anche quando si acquista una Dacia, che come ben sappiamo, ha il suo punto di forza principale proprio nei prezzi bassi. Chi ha intenzione di risparmiare ancor di più, può recarsi sul sito web “Renew-Auto.it“, dove è stata messa in vendita una Sandero Stepway ad appena 6.390 euro, in sostanza, la metà di quanto costa una Fiat Panda nuova, un’occasione che farete fatica a rifiutare.

Si tratta della versione dotata del motore a gasolio 1.5 dCi da 90 cavalli, in allestimento Prestige, ed è stata immatricolata nel febbraio del 2014, con 109.813 km percorsi sino ad oggi. Non si tratta di una distanza indifferente, ma la presenza del propulsore diesel è una certezza sul fronte dell’affidabilità. Inoltre, a metterla in vendita è un concessionario, Franciosi, e non un privato, una garanzia non da poco per chi vuole evitare brutte sorprese, che con i prodotti di seconda mano possono capitare.

Inclusa nel prezzo c’è una garanzia di 12 mesi, e per chi è interessato alla tecnica, il cambio è manuale, e tutto sommato, anche le prestazioni di questa Dacia Sandero non sono poi così male, ed è perfetta sia per la città che per affrontare i percorsi più tortuosi, considerando che si tratta della variante Stepway. Dunque, vi consigliamo di pensarci e di prendere in considerazione il suo acquisto.