La Dacia pronta a fare fuori la FIAT Panda: è tua a soli 4.000 euro, costo da urlo

La Dacia è famosa per la vendita di auto a prezzi molto contenuti, ma su questa BEV si è andati oltre ogni immaginazione. Ecco i dettagli.

Il brand Dacia è uno dei costruttori più in forma in assoluto in questa fase del mercato dell’auto, ed il suo punto di forza è sempre stato quello di puntare su un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. La citycar Sandero è nettamente l’auto più venduta d’Europa, con una crescita esponenziale di vendite nel corso di questi ultimi anni, e c’è la netta sensazione che non sia finita qui.

Negli ultimi mesi, sono stati svelati due nuovi modelli, vale a dire l’elettrica Spring di seconda generazione, così come la nuova versione del SUV Duster, per il quale ora è in atto una notevole promozione, che vi permetterà di acquistare a prezzi ribassati la versione a benzina-GPL.

Nelle prossime righe, vi parleremo di quella che è un’occasione clamorosa legata proprio alla Dacia Spring, che è già da tempo la BEV più economica in assoluto, il cui prezzo è ora calato a picco. Scopriamo a quanto la potrete avere.

Dacia, prezzo clamoroso per l’elettrica Spring

La Dacia non si smentisce mai, ed ancora una volta, è riuscita a creare un modello economico e molto interessante. Stiamo parlando dell’elettrica Spring, che può essere vostra con un prezzo base di 17.900 euro, ma ovviamente, non è tutto, visto che potrete acquistarla spendendo molto meno, come vedremo in seguito. Si tratta di una piccola BEV lunga appena 3,73 metri, larga 1,62 ed alta 1,62 metri, che è omologata per quattro persone.

Al prezzo sopracitato, si potrà acquistare la versione da 45 cavalli, mentre, con un migliaio di euro in più, si può optare la 65 cavalli, con velocità massima attorno ai 125 km/h. Secondo quelli che sono i dati ufficiali che sono stati diffusi dalla casa di proprietà del gruppo Renault, l’autonomia della nuova Spring è pari a 230 km, un buon dato considerando che si tratta di una vettura pensata quasi solamente per la città.

La Dacia Spring è dunque la regina delle elettriche economiche, e grazie agli incentivi statali potrete arrivare ad acquistarla ad appena 4.150 euro. Infatti, il massimo sconto che si può ottenere tramite l’Ecobonus 2024 che sta entrando in vigore in questi giorni è pari a 13.750 euro, raggiungibile con un reddito inferiore ai 30.000 euro all’anno e la rottamazione di un veicolo al massimo Euro 2. Di certo, è la perfetta occasione per chi vuole un’elettrica spendendo poco denaro.