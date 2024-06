Acquista una Maserati a meno di 15mila Euro, ma poi scopre un dettaglio gravissimo

Gli affari in materia di supercar sono sempre più difficili da strappare. Ecco cosa è accaduto a questo avventato proprietario di Maserati.

La Casa del Tridente si è rilanciata, negli ultimi anni, con una serie di modelli top. Il marchio Maserati, facente parte dal 2021 del Gruppo Stellantis, ha trovato nuova linfa con la produzione di comode auto sportive come la Ghibli. Il progetto nacque come rivisitazione della prima serie, una coupé a 2 porte, realizzata dal 1967 al 1973.

La successiva generazione venne proposta dal 1992 al 1996, a 4 posti. L’ultima versione è diventata una piccola ammiraglia della Maserati, potendo ospitare sino a 5 persone. Il DNA è rimasto sempre fedele alla sportività senza compromessi della prima generazione. Pur prendendo origine dalla mastodontica Quattroporte, la Ghibli appare più slanciata, proprio come una GT. Godendo di un passo più corto rispetto alla sorella maggiore, risulta anche più piacevole alla guida. Si tratta di una vettura da 497 cm di lunghezza, una larghezza di 195 cm e un’altezza di 146 cm.

La Ghibli è un’auto da sogno, grazie ad un motore V6 benzina, 2979 cm³ 6 cilindri disposti a V con angolo di 60°, biturbo a iniezione diretta, interamente in alluminio. Presenta 410 CV o in alternativa 330 CV. Il motore è stato creato dai tecnici Ferrari e Maserati in modo congiunto e assemblato a Maranello. La trazione è posteriore oppure integrale per il 3,0 litri benzina da 410 CV. Il cambio automatico ZF a 8 rapporti trasmette vigore già ai bassi regimi. Ha avuto un restyling nel 2017 con alcuni elementi hi-tech come i fari anteriori Matrix LED, il nuovo sistema multimediale da 8,4″ ed anche il cruise control adattivo, l’avvertimento di abbandono della corsia e il controllo dell’angolo cieco.

Maserati, la strana offerta sulla Ghibli

Con il restyling è salita a 430 CV (316 kW) sia nella variante Ghibli S che per la Ghibli S Q4. Nel 2020 è stata introdotta anche l’attesa versione ibrida. In Maserati, anche grazie alla partecipazione in Formula E, si è aperto un nuovo corso che porterà all’elettrico. Con uno slancio di eccessivo ottimismo un appassionato Maserati ha acquistato un modello di Ghibli S Q4, sul sito Cars & Bids, per soli 16 mila Dollari, 14.500 Euro.

Si aspettava una vettura in perfette condizioni, ma come noterete nelle foto in alto aveva qualcosa di fuori posto. Gli interni e gli esterni hanno richiesto una spesa ulteriore di 3.500 Euro per tornare al vecchio splendore. Alla fine il proprietario è stato costretto a rimetterla a nuovo, ma si è trattato di un buon affare nonostante le ammaccature.