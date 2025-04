WEC 6H Imola, Gara: la Ferrari #51 vince una gara spettacolare, grave errore di Valentino Rossi

Il FIA WEC dà spettacolo con la 6 ore di Imola, che ha visto prevalere la Ferrari #51, sul podio l’Alpine di Mick Schumacher.

Quella che sembrava una gara scontata dopo le qualifiche si è invece rivelata uno spettacolo dal primo all’ultimo minuto. La Ferrari #51 si è imposta alla 6 ore di Imola con l’equipaggio composto da Alessandro Pier Guidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi, riuscendo finalmente a convertire in vittoria la pole position dopo tanta sfortuna. I vincitori della 24 ore di Le Mans di due anni fa hanno preceduto la sorprendente BMW #20 di René Rast, Robin Frijns e Sheldon van der Linde, che ha azzeccato la strategia nel finale.

Il podio è completato da una sorpresa ancor più grande, vale a dire l’Alpine #36 di Mick Schumacher, Jules Gounon e Frederic Makowiecki. Ha pagato una tattica invece non perfetta l’altra Ferrari, la #83 di Robert Kubica, Yifei Ye e Philip Hanson, mentre la gara della #50 è stato un vero e proprio calvario e si è conclusa con un mesto 15esimo posto, non il massimo per l’equipaggio che era in testa al mondiale. La Porsche si impone in classe LM GT3 con la #92 del Manthey, affidata a Richard Lietz, Riccardo Pera e Ryan Hardwick. Seconda la BMW #46 di Valentino Rossi, Ahmad Al Harthy e Kelvin van der Linde, che ha pagato un grave errore del “Dottore”.

WEC, Porsche batte BMW nelle LM GT3

Lo spettacolo della 6 ore di Imola, secondo appuntamento del FIA WEC in salsa 2025, ha portato tantissimi tifosi sulle tribune, nonostante fosse la domenica di Pasqua. Le Ferrari di James Calado e Philip Hanson hanno mantenuto il comando allo start, con la #51 ufficiale seguita dalla #83 di AF Corse nelle prime fasi di gara. Difficile la rimonta per la #50 di Nicklas Nielsen, che nel primo giro è comunque riuscito a liberarsi delle due Aston Martin e della Porsche #99 di Proton Competition, affidata allo svizzero Neel Jani.

Pochi giri più tardi, il danese effettua il sorpasso ai danni della Porsche #5 di Julien Andlauer, scatenando l’entusiasmo dei tifosi in tribuna. Nelle LM GT3, la BMW #46 del team WRT mantiene il comando delle operazioni con Ahmad Al Harthy al volante, ma è da segnalare la bella rimonta della Ferrari #21 di Vista AF Corse, che nelle mani di Francois Heriau risale sino alla seconda piazza.

La rincorsa di Nielsen, approfittando di un passo gara nettamente superiore della 499P, prosegue a spron battuto nella prima ora. Devono cedere il passo anche la Cadillac #38 di Earl Bamber e l’altra Porsche ufficiale, la #6 di Laurens Vanthoor, in grave difficoltà anche su questo tracciato. Dopo 35 minuti viene introdotta una Full Course Yellow per un contatto tra una Porsche ed una Corvette al Tamburello.

Alla ripartenza, la Ferrari 296 GT3 #21 passa al comando della propria classe, a conferma di una giornata davvero eccezionale per il francese Heriau. Dopo la prima tornata di pit-stop, le Ferrari mantengono il dominio, mentre la #50 guadagna altre posizioni anticipando la sosta, ritrovandosi addirittura settima. Con il passare delle ore, il vantaggio tecnico della 499P sembra vaporizzarsi, sino addirittura a perdere la leadership poco dopo la metà gara.

Al comando sale la Porsche #5 con Matt Campbell che ingaggia uno spettacolare duello con Antonio Giovinazzi. Il pugliese, dotato di gomme più fresche, inizia a farsi vedere nello specchietto del rivale. Il sorpasso avviene alla Rivazza, sfruttando un bloccaggio del pilota Porsche, che lancia la 499P nuovamente in vetta. La gara si infiamma quando Raffaele Marcello scavalca per il terzo posto la Toyota di Nyck De Vries, con i primissimi che sono raccolti in un fazzoletto.

Colpo di scena nella lotta per il vertice nelle LM GT3. Valentino Rossi prende in pieno la Ferrari di Simon Mann alla Rivazza, gettando fuori dai giochi la 296 GT3. In pista entra la Safety Car, ed alla ripartenza è di nuovo la Ferrari #51 a comandare con Alessandro Pier Guidi, seguito dalla Porsche #6 di Kévin Estre. La battaglia infuria nelle fasi terminali, e l’attenzione del pubblico è rivolta ad un duello che per alcune fasi è valido anche per la vetta, tra Sébastien Buemi ed Antonio Fuoco.

I due arrivano anche al contatto, ma la loro strategia li costringe ad effettuare una sosta che li riporta ai margini della zona punti. La BMW #46, nel frattempo, è stata penalizzata con uno stop and go, perdendo ogni velleità di vittoria. Fuoco forza l’attacco su Buemi ed i due vanno al contatto, con la #50 che fora una gomma ed è costretta a dire addio all’obiettivo punti. L’ultima fase di gara vede la 51 tornare in vetta nel gioco delle soste, con l’Alpine che sale sul podio dietro alla BMW #20. La Porsche regna nelle LM GT3, con Richard Lietz bravissimo a difendersi nel finale. Prossimo appuntamento a Spa-Francorchamps. il 10 di maggio.