Questa è l’auto da comprare ora, è italiana e costa poco: Stellantis la sta svendendo

Se siete alla ricerca di una buona auto a prezzi bassi, è il momento perfetto per entrare in azione. Il modello di Stellantis è in svendita.

Il gruppo Stellantis ha le idee chiare sul proprio futuro, con l’elettrificazione che dev’essere al centro di tutti i progetti. Per questo, occorre svecchiare la gamma, con tante vecchie vetture che, man mano, verranno fatte uscire di produzione. Il 2024 prevede il lancio di tanti nuovi gioielli elettrici, e l’11 di luglio toccherà alla nuova Fiat Panda, mentre altri due bolidi di brand italiani sono già stati svelati al mondo, come la nuova Lancia Ypsilon e l’Alfa Romeo Junior.

Riguardo a questi tre modelli c’è però una nota stonata, almeno per quanto riguarda l’Italia, dal momento che vengono prodotte tutte e tre fuori dai nostri confini. La Panda nascerà in Serbia, a Kragujevac, mentre la Ypsilon viene prodotta a Saragozza, con la Junior che è invece in produzione a Tychy, in Polonia. Dunque, i processi di costruzione delle auto di Stellantis stanno andando sempre più lontani dall’Italia, e per questo, ci sono stati mesi di tensione con il Governo. Nel frattempo, una nota auto italiana è ora in vendita a prezzi stracciati.

Stellantis, la Lancia Ypsilon la stanno svendendo

Come detto, l’offerta di Stellantis per i suoi marchi si sta svecchiando, ed è così che presto assisteremo ad un netto cambio generazionale tra le auto che saranno protagoniste dei prossimi anni. La Lancia Ypsilon in versione citycar è praticamente in svendita, ed è la vettura perfetta da acquistare al giorno d’oggi, visto che molto presto la sua produzione si potrebbe interrompere.

Pensate che, sul sito web ufficiale della casa di proprietà del gruppo Stellantis, è già in atto una promozione, non certo la prima di questi ultimi mesi. Il prezzo scontato scende a soli 9.900 euro invece che 11.700 euro, che era già una cifra pesantemente abbassata rispetto al prezzo di listino di qualche mese fa. Il tutto è previsto per vetture in pronta consegna, con incentivi statali, finanziamento e rottamazione.

Per averla a questo costo ribassato, dovrete versare un anticipo pari a 1.228 euro, con 35 rate da 79 euro al mese e maxi rata finale di 9.032 euro, ma al termine dei tre anni di finanziamento, sarete liberi di restituirla e di non saldarla, risparmiando però il limite massimo di 30.000 km. Ora la scelta sta a voi, ma questo è sicuramente il momento migliore per assicurarsi la vecchia Ypsilon, che è ancora una signora auto.