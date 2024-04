Lancia, la promozione per la Ypsilon è spaventosa: ecco quanto la pagherete

Se siete alla ricerca di una Lancia Ypsilon ed il vostro obiettivo è di averla a poco prezzo, ora avrete la vostra occasione. Ecco i dettagli.

Il 2024 è un anno di rinascita per la Lancia, visto che è scattato, perdonateci il gioco di parole, il piano di rilancio del marchio. Stellantis vuole puntare molto sulla casa di Torino, che lo scorso 14 di febbraio ha svelato la nuova Ypsilon. Si tratta della prima vettura full electric della storia di questo brand, che viene prodotta nello stabilimento di Saragozza, in Spagna, e che promette davvero tanto, anche se il prezzo non è affatto basso.

La versione full electric richiede una spesa di 38.500 euro, esclusi gli incentivi, ed anche per la ibrida a benzina ce ne vorranno circa 30.000. Niente a che vedere con la vecchia Lancia Ypsilon, che risulta ancora essere una delle auto più vendute in Italia, particolarmente apprezzata soprattutto dalla clientela femminile.

Nelle prossime righe, vi parleremo di una splendida occasione che questo marchio vi mette a disposizione, consentendovi di risparmiare parecchio per avere la vostra Ypsilon. Fate in fretta perché l’offerta scadrà presto.

Lancia, ecco la promozione per la Ypsilon

La Lancia Ypsilon in versione citycar continua dunque ad essere un successo sul fronte delle vendite, ed è qui che è interessante far notare la promozione pensata dalla casa di Torino, per un modello che potrebbe ancora avere tanto da dare.

Infatti, Stellantis non ha ancora annunciato un eventuale fine della sua produzione, e potrebbe palesarsi uno scenario simile a quello già palesatosi con la FIAT Panda. Il nome storico dell’auto nata nel 1980 passerà al nuovo B-SUV elettrico, ma la versione citycar continuerà a vivere e sarà prodotta a Pomigliano d’Arco sino al 2027.

Tagliare dai listini questa vettura così come la “vecchia” Ypsilon sarebbe folle visti i risultati che stanno ottenendo, ed è bene ricordare come la citycar, al giorno d’oggi, offre due diverse motorizzazioni. Una è la Mild Hybrid da 70 cavalli di potenza massima, con motore 1.0 a tre cilindri, abbinato ad un cambio manuale a sei rapporti.

In alternativa, c’è anche la variante EcoChic GPL con motore 1.2 a quattro cilindri e 69 cavalli di spinta massima, con un cambio manuale a cinque rapporti. A bordo sono incluse parecchie dotazioni, come la radio a 7″ touchscreen, che si può abbinare sia con Apple CarPlay che con Android Auto, in modalità wireless, il caricatore wireless, ma anche la telecamera posteriore, che è una vera e propria svolta per aiutarsi nei parcheggi e nelle manovre in retromarcia.

Da qui a giugno prossimo, potrete usufruire di un’offerta vantaggiosa, che sicuramente porterà la vecchia Ypsilon a fare un grosso step in avanti sul mercato. La Lanca vi propone questa citycar con 3.822 euro di anticipo, per poi passare al pagamento di 35 comode rate mensili da 79 euro al mese.

Nel caso in cui sia vostra intenzione tenerla, al termine dei tre anni potrete optare per il pagamento della maxi rata finale, che è pari a 9.032 euro. Il TAN è fisso all’8,49% ed il TAEG è all’11,28%. Non aspettate e prendetela subito.