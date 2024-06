Quanti km può fare un motore Toyota? Il dato è irraggiungibile

La Toyota è un brand di punta nel mercato delle quattro ruote, e l’affidabilità è uno dei suoi punti di forza. Ecco quanto dura un motore.

Nel mondo delle quattro ruote esistono un numero impressionate di marchi, ma al top sul fronte delle vendite c’è sempre la Toyota, che costituisce anche un gruppo automobilistico assieme ad altri brand. Il 2023 si è chiuso con 11,5 milioni di vetture immatricolate, anche grazie al notevole supporto della Lexus, ma va detto che c’è stata anche una piccola “delusione”. Infatti, modelli come la RAV4 e la Corolla, da sempre le auto più vendute al mondo, sono state battute dalla Tesla Model Y, il SUV della compagnia di Elon Musk che si è tolta questo sfizio.

Visto come sono andati i primi mesi del 2024, la Toyota dovrebbe tornare a prendersi questo primato, ma va detto che mancano ancora diversi mesi prima di poter cantare vittoria. La casa giapponese prosegue il suo progetto che si basa sulla fiducia nei motori termici, ed ha reso noto che ne sta sviluppando altri quattro, da 1.5 e 2.0 litri, che saranno compatibili con bio-carburanti ed altre tecnologie. L’elettrico non è un’alternativa credibile secondo i vertici.

Toyota, affidabilità a prova di bomba

Al giorno d’oggi più che in passato, visti i prezzi molto elevati delle auto nuove, l’affidabilità è fondamentale quando si acquista un modello, così come una corretta manutenzione. Per questo motivo, è importante sapere quali sono i marchi che danno meno problemi, con la Toyota e la Lexus che sono sempre al vertice delle classifiche delle auto più affidabili, e questo è uno dei segreti dei loro successi.

Per quanto riguarda la durata di un motore, è chiaro che dare un dato preciso in termini di chilometri è molto complicato, visto che ogni vettura fa storia a sé, ma in base a quanto trovato su alcuni forum online, sono emersi dei dati clamorosi. Pensate che alcuni motori Toyota possono coprire senza problemi fino a 400-500 mila km, grazie anche alla presenza dell’ibrido che allunga la vita del motore termico.

Ovviamente, a fare la differenza nella loro durata c’è anche una corretta manutenzione, che deve essere svolta con cadenza regolare, ma la casa del Sol Levante si differenzia per un’eccellente affidabilità di base, senza la quale anche i controlli più approfonditi sarebbero inutili. Dunque, se cercate un’auto affidabile e che non vi crei problemi, sapete già su cosa puntare.