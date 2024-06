Muso da Tesla e retrotreno da Alfa Romeo: il nuovo SUV cinese spacca il mercato

Confrontarsi con i leader del mercato europeo non è semplice, ma il brand XPENG ha le idee chiare. Il terzo modello della gamma è un gioiello.

Il mercato dei SUV non conosce confini. Oramai l’hype delle vetture a ruote alte è esploso su ogni strada del mondo. Con l’ondata elettrica, in Cina, hanno capito come sfruttare al meglio questa moda, svelando un SUV coupé elettrico che si colloca nel segmento di auto più venduto al mondo.

La Xpeng è una casa automobilistica creata nel 2014 con sede a Guangzhou, specializzata nella progettazione e sviluppo di EV. Nel tempo si è allargata, creando uffici nella Mountain View, in California, ed è quotata anche alla Borsa di New York. Si tratta di un brand che farà paura a tutti i major, compresa la Tesla che proprio negli Stati Uniti ha il bacino di utenza maggiore.

I punti di forza del SUV della Xpeng sono una eccellente piattaforma modulare SEPA 2.0 con architettura a 800V, con una tecnologia software super avanzata. C’è tanto spazio e comfort a bordo con una dotazione di serie completa. XPENG G6 ha tutto per avere successo nel Vecchio Continente, a partire da una estetica moderna. Il problema è che con un proliferare di nuovi modelli c’è una omologazione ad uno certo stile. Guardate anche quanto è bella questa GT elettrica.

Le caratteristiche del nuovo SUV Cinese

XPENG G6 presenta una ricarica ultrarapida (fino a 280 kW), disponibile con due pacchi batteria (66 e 87,5 kWh). Un’autonomia massima WLTP di 570 km. Il SUV coupé ultra-smart di XPENG vanta una ricarica ultrarapida fino a 280 kW grazie alla quale la batteria passa dal 10 all’80% in meno di 20 minuti. XPENG G6 dispone di due diversi pacchi batteria: una LFP (litio ferro fosfato) da 66 kWh con un’autonomia WLTP di 435 km e una NCM (nichel ossido di cobalto manganese) da 87,5 kWh con un’autonomia WLTP fino a 570 km. XPENG G6 è lunga 4,75 metri, largo 1,92 metri, alto 1,65 metri e, grazie a un passo di 2,89 metri, garantisce un comfort notevole.

Inoltre, il SUV del nuovo brand del Paese del Dragone Rosso una la trazione posteriore di serie, ma la batteria può essere abbinata alla trazione integrale. La top speed è di 200 km/h. Le accelerazioni per le diverse versioni sono brucianti. La RWD Standard Range: 190 kW (258 CV) e 440 Nm, accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi. La RWD Long Range: 210 kW (286 CV) e 440 Nm, accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. La AWD Performance: 350 kW (476 CV) e 660 Nm, viaggia da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi. L’abitacolo è moderno e dotato di tutti i comfort. Il prezzo della versione base sarà inferiore a 42.700€ iva inclusa.