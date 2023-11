HiPhi Z, la Super GT cinese lascia i fan senza fiato: sembra uscita da un cartone animato

Vi sono auto cinesi che stanno invadendo il mercato, banalmente copiando il design di auto europee ma mantenendo i costi più bassi. Finalmente c’è un modello GT che vanta novità tecnologiche all’avanguardia.

Sulle auto cinesi sta nascendo una vera e propria faida. C’è chi le ritiene vetture poco attraenti e sicure rispetto agli standard a cui siamo abituati in Europa, dimenticando anche ciò che rappresentavano le vecchie auto asiatiche, giapponesi e coreane comprese un tempo. C’è stata una fase dove persino le giapponesi, prendevano spunto dalle auto inglesi ed europee, in generale, ma non si gridava allo scandalo.

Lo scenario è tracciato e sembra che niente possa fermare questa evoluzione del mercato, che sta avvenendo anche per le due ruote e, per molti, rappresenta una deriva. Non tutti i brand cinesi, però, si pongono i medesimi obiettivi e molte auto potrebbero, completamente, stravolgere la concezione di hi-tech. Prendete ad esempio la Super GT HiPhi Z, sofisticata come poche e in grado di stupire anche gli europei.

Le caratteristiche della HiPhi Z

Quella lettera finale ci porta subito alla nota sportiva di casa Nissan, ma in tal caso dalla Repubblica Popolare arriva una vettura diversa che è un mix tra una berlina ed una coupé. I manager dei marchi europei sono spaventati dalla possibilità che tali novità possano stravolgere il mercato, godendo di una maggiore diffusione di chip, di cui queste auto sono stracolme.

In sostanza la filiera della batterie è, prevalentemente, in mano ai produttori cinesi. Quindi stanno proliferando nuovi brand che cavalcando il trend di un anno zero per il settore automobilistico hanno deciso di lanciarsi nella mischia. Il rischio è che, sul piano dell’immagine e della produzione, siano favoriti rispetto a coloro che hanno dovuto convertire il proprio credo.

Per case che hanno sempre spinto il termico non sarà facile tenere testa a startup come la Human Horizon, fondata nel 2019 che ha lanciato la GT HiPhi Z. E’ anche vero che il mercato lo fanno i clienti e, catapultandosi, a cifre non distante da Porsche Taycan o della Tesla Model S, potrebbe essere un clamoroso flop. Il suo prezzo in Germania è di 107mila euro, troppi per un’auto che conoscono solo in Cina.

Sul piano stilistico la vettura è muscolosa e piacevole. Il lunotto è inclinato, donandole un’aria da sportiva autentica e c’è un ampio alettone per tenerla incollata a terra. Le dimensioni sono le seguenti: lunghezza di 500 cm, larghezza di 200 cm, altezza di 143 e un passo di 315 cm. Cosa ha di speciale questa vettura?

Date una occhiata al video di supercar Blondie e vi accorgerete subito della serie di pannelli a led della carrozzeria, attraverso i quali è possibile interagire in modo dinamico con i passeggeri e con le altre vetture vicine. All’interno si potrebbe organizzare una festa e l’entrata nel modernissimo abitacolo è favorito da delle portiere che si aprono a libro. Con una potenza complessiva di 671 CV, garantita da un doppio motore elettrico, la HiPhi Z scatta da 0 a 100 in 3,8 secondi. Prestazioni da autentica supercar.