Alfa Romeo, sconti ed occasioni da paura: gli incentivi fanno felici i clienti

L’Alfa Romeo offre una gamma molto interessante ma non certo economica, ma ora cambia tutto. Ecco quali sono i nuovi prezzi.

Il marchio Alfa Romeo sta vivendo un momento a dir poco positivo, con il 2023 che ha fatto registrare un incremento del 30% sulle vendite rispetto all’anno precedente. Il SUV Tonale ha dominato la scena sul fronte delle immatricolazioni, ottenendo un successo enorme in Europa, soprattutto in Grecia ed in Germania. Il 2024 si è aperto con l’avvento del B-SUV Junior, vale a dire un modello ad emissioni zero, ma disponibile anche in versione termica, che ha aperto l’era delle auto elettriche del Biscione.

Prossimamente, l’Alfa Romeo avvierà la produzione delle nuove generazioni di Stelvio e Giulia, che verranno realizzate in Italia, nello stabilimento Stellantis di Cassino. Entrambe saranno costruite sulla piattaforma STLA Large, con la Stelvio che arriverà nel 2025, mentre per la Giulia arriverà il momento nel 2026. Nel frattempo, grazie agli incentivi statali, i prezzi delle vetture della casa di Arese stanno calando a picco, e l’occasione è tutta da sfruttare in questi mesi. Scopriamo quanto potrete risparmiare.

Alfa Romeo, prezzi davvero vantaggiosi

Il nuovo Ecobonus 2024 vi permetterà di acquistare la vostra auto dei sogni a prezzi molto vantaggiosi, e ciò vale anche per la gamma Alfa Romeo. Per quanto riguarda la Tonale, avrete uno sconto di 1.000 euro sulle versioni ibride e plug-in ibride, grazie alla promozione Diamo valore al Made in Italy. Su Giulia e Stelvio, entrambe prodotte a Cassino, lo sconto sale sino a 1.500 euro.

Come detto, ci sono di mezzo anche i nuovi incentivi statali, che aumenteranno ancor di più la possibilità di risparmiare. In caso di rottamazione di un veicolo fino ad Euro 2, è possibile acquistare il SUV Tonale tramite un’offerta finanziaria di leasing, che prevede un anticipo pari a 7.500 euro con rate mensili da 250 euro, per le versioni Mild Hybrid ed anche per le Plug-In Hybrid. Inoltre, per quest’ultima è presente nell’offerta anche la consegna di una easywallbox.

Per chi fosse interessato all’elettrico, anche la nuova Alfa Romeo Junior può rientrare negli incentivi, così come la variante termica. Di certo, si tratta di una grande occasione per acquistare delle vetture davvero eccezionali, che si stanno imponendo al vertice del segmento premium. Il Biscione punta ad aumentare ancor di più i propri obiettivi di mercato, e siamo sicuri che ce la farà visti tutti i vantaggi previsti.