FIAT, torna la Dino Spider? Le immagini commuovono tutti i fan (VIDEO)

La FIAT Dino e la sua versione Spider sono entrate nella storia, ed ora c’è qualcuno che spera nel ritorno. Ecco tutti i dettagli.

Il marchio FIAT sta lavorando ad una serie di nuovi modelli, che avranno un design del tutto rivoluzionato rispetto al passato. Ad inaugurare questo nuovo corso sarà la Panda B-SUV, che verrà svelata il prossimo 11 di luglio. Si tratterà di un’auto che nulla avrà a che fare con la citycar che da 12 anni è la più venduta nel nostro paese, e che sarà disponibile sia come full electric che come vettura a benzina, presumibilmente con un sistema ibrido a disposizione.

In seguito, nel 2025 è previsto il ritorno della Multipla, che però sarà un SUV che non avrà continuità con la monovolume prodotta tra il 1998 ed il 2010. Il sogno di qualcuno è il ritorno della mitica FIAT Dino Spider, versione scoperta del modello prodotto dal 1966 al 1972, una sportiva che è rimasta nel cuore di tutti. Ebbene, ora vi mostreremo un render davvero spettacolare, che ha subito mandato in visibilio i fan. Tutti i particolari di questo capolavoro.

FIAT, ecco la Dino Spider in chiave moderna

Sul canale YouTube di Tommaso D’Amico, è stato caricato un video in cui viene mostrato uno dei render meglio riusciti all’architetto e designer italiano, il quale ha immaginato il ritorno sul mercato della FIAT Dino Spider. Secondo la sua immaginazione, questo modello potrebbe essere equipaggiato dal motore 2.2 Turbo benzina da 280 cavalli di potenza massima, il che significa che si punta su una grande spinta, andando a ricalcare la sportività del modello del passato, di cui il design era stato curato da Pininfarina.

Secondo D’Amico, per questo modello frutto della sua immaginazione e del suo talento artistico, sono previsti materiali d’avanguardia e grandi rivestimenti, e per quanto riguarda la meccanica, ha pensato ad un cambio automatico e trazione RWD. Non mancherà la possibilità di montare motori Plug-In Hybrid e full electric, per un gioiello che, al solo guardarlo, mette i brividi ai fan, soprattutto a quelli con qualche anno in più sui documenti.

Tuttavia, la produzione di una nuova FIAT Dino Spider è per il momento del tutto esclusa, visto che la casa di Torino non produce da tempo auto sportive, così come le cabrio. La 124 Spider è stata da qualche anno rimossa dalla gamma, ed è difficile che si torni a produrre un modello di questo tipo. Tuttavia, sognare non costa nulla, e tutto potrebbe sempre accadere.