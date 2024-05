UnipolMove, ultima settimana per accedere alla promozione: bisogna fare in fretta

C’è una grande notizia per chi vuole passare ad UnipolMove, che ora offre la possibilità di avere 2 dispositivi gratis. Ecco i dettagli.

Il telepedaggio è molto comodo per poter saltare le file in autostrada e poter rendere più fluido il vostro vantaggio, ed al giorno d’oggi, ci sono diverse opzioni per le quali potete optare. Infatti, oltre al Telepass conosciamo anche MooneyGo, che è il più recente di tutti, ed UnipolMove, e questi ultimi sono due validissime alternative al sistema più noto, che ha previsto importanti aumenti.

Infatti, dal primo di luglio la tariffa base di Telepass salirà da 1,83 euro a 3,90 euro al mese, un aumento che di certo non sarà gradito agli automobilisti, che oltre ai carburanti, alle assicurazione ed ai bolli, saranno costretti ad affrontare un altro rincaro. Tuttavia, ora c’è la possibilità di rivolgersi anche ad altri enti in termini di telepedaggio, ed ora vi parleremo di una strepitosa offerta che UnipolMove ha pensato per voi. Si tratta di un’occasione d’oro da non farvi sfuggire, ma fate in fretta perché durerà per poco.

UnipolMove, adesso avete una grande occasione

Sul sito web “tomshw.it“, è stata resa nota una notizia molto interessante, che riguarda una promozione in ambito di telepedaggio. Fino al 28 di maggio sarà infatti possibile sottoscrivere la promo Move Away di UnipolMove, che vi darà la possibilità di avere 2 dispositivi gratis per un anno intero.

Normalmente, il costo standard di due dispositivi è pari a 2,50 euro al mese, ma se deciderete di aderire a questa promozione, non dovrete tirare fuori neanche un centesimo per 12 mesi interi.

Va aggiunto anche un altro aspetto, dal momento che questo servizio ha anche tanti servizi in aggiunta alla possibilità di saltare le file in autostrada, come avviene anche con il Telepass, che a livello di tariffe e costi in generale, al giorno d’oggi, non è per altrettanto conveniente.

Secondo quanto reso noto, la promo in questione è valida solo per il piano privati e per i nuovi contratti, non cumulabile con altre offerte in corso. Nel momento in cui andrà a scadere l’anno gratuito, la tariffa sarà di 1,50 euro al mese per il primo dispositivo ed 1 euro per il secondo.

Inoltre, è importante sottolineare che, nel caso in cui vogliate lasciare UnipolMove al termine dell’anno gratuito, non ci saranno penali da pagare. Dunque, non ci sono motivi per non sottoscrivere sin da subito l’accordo, mancano poche ore prima della scadenza.