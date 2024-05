Bagnaia fa una proposta da brividi alla MotoGP: i fan italiani ci sperano

Pecco Bagnaia era ad Imola per assistere ad uno spettacolare GP di Imola. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai colleghi di Sky.

Pecco Bagnaia è un grande appassionato di Formula 1 e ha sempre seguito i top driver. E’ un ammiratore della Scuderia Ferrari e, appena ha l’occasione, non si perde nemmeno una tappa. Nel corso della sua storia nel Motorsport è diventato l’alfiere di punta di un’altra Rossa.

Ad Imola ci si attendeva una Ferrari in lizza per la vittoria. Il pacchetto di sviluppi ha regalato solo in parte una soddisfazione ai fan. Leclerc è partito terzo e ha chiuso nella medesima posizione.

Non ha avuto un ritmo costante e solo nella prima fase di utilizzo delle mescole hard ha trovato un ottimo ritmo. Nel finale non è riuscito ad insidiare Norris e Verstappen che si sono giocati la vittoria. Si sono visti spiragli, ma non è ancora abbastanza.

I fan della Scuderia modenese si aspettavano una Rossa in lotta per la vittoria o quantomeno davanti alla McLaren. Imola non è la pista ottimale per giudicare i progressi della Rossa. I continui sali scendi e i curvoni hanno messo a dura prova Sainz e Leclerc.

C’è ancora molto da lavorare per capire come limare gli ultimi decimi. Pecco Bagnaia dal canto suo può vantare una posizione in classifica, nettamente, privilegiata in MotoGP. L’italiana delle due ruote da anni fa la differenza e ha permesso alla squadra di eccellere.

Il commento di Bagnaia

Pecco ha ammesso che ha provato delle emozioni ad avvicinare i piloti sulla griglia di partenza del GP emiliano, osservando da vicino le auto ad effetto suolo. Il pilota torinese, fresco di rinnovo, ha notato la quantità di gente che è arrivata puntuale ad Imola per sostenere la Rossa. Il clima ad Imola è stato fantastico, ma a mancare è stata proprio una lotta per la vittoria. Se ne faranno una ragione i tanti appassionati che speravano di vedere una battaglia totale.

“Sarebbe fantastico correre qui perché la pista è stratosferica ed è bellissima. Ci sono 2/3 punti nel secondo settore – ha affermato Bagnaia a Sky – ma è tutta veramente bella”. Sarebbe magnifico vedere i centauri della MotoGP sfrecciare sui sali scendi di Imola. Il tracciato è stato concepito per l’automobilismo, ma già in qualche occasione abbiamo visto piste adattarsi anche alle corse di moto regalando spettacolo. Bagnaia ha lanciato la sua proposta, ora starà alla Dorna pensarci.