Pecco Bagnaia, arriva l’annuncio che tutti aspettavano: ora è ufficiale, i dettagli

Il bicampione del mondo della top class, Pecco Bagnaia ha deciso di convolare a nozze con la sua fidanzata storica. Scoprite tutto quello che sappiamo sul matrimonio del ducatista.

È un momento super felice per Pecco Bagnaia. Il torinese ha da pochi mesi firmato il rinnovo contrattuale con la Casa di Borgo Panigale per continuare una storia di successi. Ha sfatato il tabù Stoner, 15 anni dopo, riportando sul tetto del mondo la Desmosedici nel 2022. È stato autore della più grande rimonta della storia della MotoGP ai danni di Fabio Quartararo.

La Ducati ha fatto la differenza rispetto alle competitor in pista, ma ve ne sono ben 8 di Desmosedici sulla griglia e Pecco è stato l’unico capace con regolarità di ottenere l’agognato riconoscimento. È riuscito in una impresa che era sfuggita anche al suo maestro Valentino Rossi. Quest’ultimo non riuscì in un biennio sfortunato ad ottenere nemmeno un singolo successo in sella alla Rossa. Pecco è arrivato nel team factory al momento giusto, annichilendo i colleghi di marca.

Nel 2023 è salito in cattedra Jorge Martin, alfiere del team Pramac, ma Pecco ha gestito meglio il finale di campionato, ottenendo risultati eccellenti nelle fasi chiave del campionato. Dopo 50 anni un pilota italiano ha vinto su una moto italiana nella classe regina. L’ultimo era stato Giacomo Agostini sulla MV Agusta.

Pecco si è meritato gli ultimi due Mondiali sebbene abbia avuto in dote un mezzo, nettamente, superiore alla concorrenza. Questo è un concetto che vale per tanti altri campioni che hanno avuto la possibilità di guidare un mezzo superiore in griglia. Per questo Marquez vorrebbe diventare il nuovo teammate di Pecco.

Pecco, matrimonio in vista

Pecco ha un rapporto molto speciale con sua sorella e con la sua compagna di vita Domizia. Quest’ultima ha spesso accompagnato il pilota in giro per il mondo nei principali appuntamenti del Mondiale. È una figura essenziale nella vita del pilota italiano. La loro relazione va avanti da tantissimi anni e in estate convoleranno a nozze.

Domizia Castagnini è una fashion buyer, vale a dire la responsabile dell’acquisto di capi di abbigliamento per le più note case di moda. E’ molto popolare nel suo mestiere e sui social, in particolare su Instagram, vantando decine di migliaia di seguaci. Il matrimonio verrà celebrato nella chiesa di Santa Maria Assunta, a Pesaro. Il giorno scelto è sabato 20 luglio, durante la sosta estiva del Motomondiale e la settimana prima del World Ducati Week.