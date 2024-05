Hamilton chiaro sul futuro Mercedes: designa il suo erede, nome a sorpresa

Lewis Hamilton ha parlato del futuro della Mercedes, che deve scegliere il suo sostituto. Secondo il sette volte iridato la scelta è ovvia.

Per la Mercedes la stagione 2024 è iniziata come peggio non si poteva, con una situazione tecnica al limite del tragico. Il team di Brackley è la quarta forza in griglia, ben distante da Red Bull, McLaren e Ferrari, nonostante la grande fiducia che veniva riposta ad inizio anno nella F1 W15. L’unico lampo lo ha regalato Lewis Hamilton con il secondo posto ottenuto nella Sprint Race in Cina, dopo aver condotto a lungo prima di dover cedere a Max Verstappen.

Il sette volte campione del mondo ha probabilmente centrato il momento perfetto per lasciare la squadra diretta da Toto Wolff, firmando con la Ferrari, alla quale si legherà nel 2025. Sostituire uno come Hamilton sarà un’impresa molto ardua per la Mercedes, che dovrà trovare un’alternativa valida da affiancare a George Russell. Sull’argomento si è espresso proprio il nativo di Stevenage, che ha consigliato al manager austriaco ed al suo staff il nome giusto per sostituirlo.

Hamilton, è Antonelli il futuro del team di Brackley

La Mercedes non ha ancora reso noto il nome di colui che prenderà il posto di Lewis Hamilton, sedendosi al volante della Mercedes a partire dal 2025. Nelle ultime settimane, si sono spente voci clamorose che riguardavano Fernando Alonso o un rientrante Sebastian Vettel, mentre ha preso leggermente piede l’opzione Esteban Ocon. Tuttavia, pare che il favorito sia un altro giovane talento, sponsorizzato da Sir Lewis in persona.

Ecco su chi punta il sette volte campione del mondo: “Devo essere onesto e dire che non conosco i piani di Toto Wolff in questo momento, ma per quanto mi riguarda, punterei subito su un pilota giovane. Se fosse il mio lavoro quello di trovare un nuovo pilota, scegliere subito Andrea Kimi Antonelli“. Una dichiarazione non di poco conto quella del prossimo pilota della Ferrari, che dimostra di avere grande stima del giovane talento italiano.

Hamilton è una leggenda della F1 e del motorsport, ed il fatto che vede bene al suo posto Andrea Kimi Antonelli non può che far piacere agli appassionati del nostro paese. Antonelli ha ben performato nel test svolto ad Imola sulla Mercedes di due anni fa, dopo aver impressionato anche in quello svolto in Austria sull’auto del 2021. La scelta ora è nelle mani di Toto Wolff, che ha una responsabilità non da poco.