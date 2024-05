Guida una Ford Mustang ma fa un disastro: le immagini sono raccapriccianti (VIDEO)

Un noto influencer si è messo al volante di una splendida Ford Mustang, sino a distruggerla del tutto. Ecco cosa è successo di preciso.

Oggi vi parleremo dell’ennesimo, folle atto di un influencer che è conosciuto in tutto il mondo per il modo che ha di maltrattare le auto, anche se si tratta di modelli molto costosi e per i quali la gente comune farebbe carte false. In questa occasione, la vittima è una splendida Ford Mustang, una delle vetture più amate negli Stati Uniti d’America, ma che ha un ottimo mercato anche in Europa, nonostante un costo d’acquisto non certo contenuto.

Dalle nostre parti, la Mustang è disponibile a partire da 56.762 euro, mentre l’elettrica, la Mach-E, parte da quota 59.034 euro. Negli USA il suo prezzo è sicuramente inferiore, ma di certo non è pari a quello di un’utilitaria. Parliamo di una delle Ford più prestazionali in assoluto, che ora gareggia anche nel FIA WEC ed in altri campionati nella sua versione GT3, auto molto performante ed affidabile. Andiamo a vedere cosa ha combinato questo noto influencer, che di sicuro non è famoso per i suoi atti d’amore verso le supercar.

Ford, questa Mustang è stata davvero maltrattata

Il video postato qui in basso è stato caricato sul canale YouTube di un certo “WhistlinDiesel“, questo il nome d’arte dell’influencer, che ha ben pensato di ridurre in rottami una splendida Ford Mustang di colore rosso fiammante. Stiamo parlando della stessa persona che fece infuriare la Ferrari stessa qualche tempo fa, causando un incendio sulla splendida F8 Tributo.

Il tutto è accaduto nel 2023, nelle campagne texane, con lo YouTuber che causò il cedimento del motore V8 biturbo dopo averlo portato all’estremo, con derapate, accelerazioni, un comportamento sconsiderato che ha portato il propulsore all’esplosione. Con ogni probabilità, la Ferrari lo punirà inserendolo nella Black List, ovvero la lista di persone che, d’ora in avanti, non potranno più acquistare una supercar del Cavallino. Il ragazzo non ha imparato la lezione, decidendo di prendersela con una Ford Mustang.

Come vedrete nel video, ha iniziato a guidarla in modo tutt’altro che prudente, finendo per distruggerla in un bosco e causando ingenti danni, rischiando, tra l’altro, di farsi molto male. Purtroppo, per qualche Mi Piace in più la gente farebbe di tutto, perfino rischiare di ammazzarsi. La Ford Mustang è ridotta piuttosto male, ed ora sarà interessante vedere quelle che saranno le punizioni pensate per lui.