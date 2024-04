Graziano Rossi si espone su Marc Marquez: arrivano parole a sorpresa

Il padre di Valentino Rossi si è esposto sulle rivalità avute in pista del numero 46. Non è mancata una frecciata a Marc Marquez.

Valentino Rossi ha vissuto in pista delle rivalità estreme con tantissimi piloti, tra cui Max Biaggi, Casey Stoner e Marc Marquez. La MotoGP sarà, eternamente, grata al campione di Tavullia per tutte le emozioni vissute in una fase d’oro dei motori. Con l’uscita di scena di straordinari interpreti della MotoGP come Pedrosa, Lorenzo, Stoner, Dovizioso e soprattutto Valentino Rossi si è chiusa un’epoca.

Il #46 ha fatto, letteralmente, impazzire i fan italiani con straordinarie trovate dentro e fuori la pista. E’ stato in grado di far saltare sul divano i suoi appassionati ad ogni staccata e rendere le domeniche molto speciali. Quando ha salutato tutti nel 2021 l’intero mondo gli ha reso omaggio. Coloro che lo hanno visto correre si sono innamorati delle due ruote. Hanno trovato il modo di divertirsi personalmente sulle moto.

Il Dottore è stato emozione pura in sella ad Aprilia, nella classi minori, Honda e Yamaha. La parentesi in Ducati è stata sfortunata e, assolutamente, dimenticabile. Dopo aver fallito i suoi obiettivi in sella alla Desmosedici il centauro decise di tornare sulla M1 per vincere il decimo mondiale.

Ci andò vicinissimo nel 2015 ma tra la gloria e Jorge Lorenzo si inserì un giovane Marc Marquez che fece di tutto per provocarlo. Nel noto GP di Malesia il centauro di Tavullia ebbe un fallo di reazione, scalciando la Honda del numero 93. La penalità subita nell’ultima tappa di Valencia segnò la fine della speranza del campione italiano. Valentino non ha mai perdonato Marc, ma come la pensa suo padre Graziano?

L’opinione di Graziano Rossi su Marc Marquez

Il padre del 9 volte iridato ha assistito con distacco a tutti gli scontri in pista con gli avversari di Rossi. Il duello con Marc Marquez, però, ha toccato un po’ tutti. “Semplicemente non sono un tifoso di Marquez – ha spiegato Graziano in una intervista rilasciata allo Youtuber Siw_993 – è fuori di dubbio che lui ha talento”.

Nessuno ha mai messo in discussione il talento dello spagnolo, attualmente, in Ducati ma “quando uno ha un’educazione di un certo tipo la si porta dietro nel tempo. Parliamo di Bagnaia che è uno dei ragazzi di Valentino, anche Bezzecchi, ce ne sono diversi molto bravi – ha aggiunto il papà di Rossi – Ora il più forte secondo me è Bagnaia. Bezzecchi può diventare uno da podio, Di Giannantonio è una grande sorpresa, veloce improvvisamente, speriamo che continui in questa crescita, magari arriva a vincere, però Bezzecchi può puntare molto in alto“.