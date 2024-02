Marc Marquez finalmente lo ammette: fan di Valentino Rossi sconvolti

L’otto volte iridato, Marc Marquez, ha deciso di aprirsi sul tema Valentino Rossi. Ecco cosa ha dichiarato circa il fenomeno di Tavullia.

Marc Marquez ha iniziato la sua nuova avventura in Ducati, lì dove nemmeno Valentino Rossi ha mai vinto una singola tappa in carriera. Il fenomeno di Cervera ha deciso di lasciare la Honda, volendo zittire i detrattori. Affronterà una sfida molto impegnativa sul piano mentale. La pressione sarà fortissima. Non ha lasciato la squadra che lo ha reso una leggenda per qualche sporadico podio. Il suo obiettivo sarà quello di fare la differenza, come non ha fatto il suo storico rivale.

La Ducati attuale è molto diversa rispetto alle Desmosedici guidate da Valentino Rossi. Il centauro di Tavullia, infatti, non riuscì a conseguire risultati di spessore ma era giustificato da un livello tecnico infimo. Nemmeno Stoner, campione del mondo nel 2007 con la casa di Borgo Panigale, era riuscito a confermarsi negli anni successivi. Marc, invece, pur giungendo nel più piccolo dei team satelliti della Ducati, salirà sulla moto campione del mondo.

Non era preparato, probabilmente, all’idea che tra la GP24 e la GP23 vi fosse una notevole differenza. Già dai primi test in pista sarebbero evidenti i passi in avanti compiuti dai tecnici del team factory. A beneficiare degli sviluppi enormi del mezzo sarebbero tre italiani e uno spagnolo. Il bicampione del mondo, Pecco Bagnaia, cresciuto nell’Academy di Valentino Rossi, Enea Bastianini, Franco Morbidelli e Jorge Martin potranno avere il materiale tecnico aggiornato. Già dai primi due giorni di test in Malesia sono emersi dei clamorosi progressi in termini aerodinamici e motoristici.

L’ammissione di Marc Marquez su Valentino Rossi

La rivalità tra lo spagnolo ex Honda e il nove volte iridato di Tavullia è stata uno dei temi della precedente era della MotoGP. Il catalano non riusciva a capacitarsi come a 36 anni, nel campionato 2015, il #46 fosse ancora super competitivo contro una nuova gen di fenomeni. La Spagna ai tempi, oltre a Marc Marquez, poteva vantare in pista anche il bicampione del mondo Dani Pedrosa, il cinque volte iridato Jorge Lorenzo e il bicampione di SBK, Alvaro Bautista.

Nel suo speciale su DAZN, come riportato MARCA, Marc Marquez è tornato a parlare delle diatribe con Valentino Rossi. “Valentino è un riferimento per ogni pilota che comincia a correre. Era uno dei riferimenti, insieme a Dani Pedrosa. Dani perché era il ragazzo che veniva dalle categorie minori ed era quello che ammiravi e Valentino perché era il uno che vinceva in MotoGP. Ho avuto la fortuna di affrontarlo, la fortuna di batterlo. La sfortuna di essere stato battuto un anno e in alcune gare. Ho avuto la fortuna di condividere la pista con lui per imparare da lui. Sono stati degli anni belli“.

Finalmente è arrivata la confessione che tutti si aspettavano. Sulla sua relazione turbolenta con il fenomeno italiano, Marc ha glissato. “Non dipende da me, quindi non posso rispondere“, ha concluso MM93. Di sicuro per i fan della MotoGP sono stati anni irripetibili.