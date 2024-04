Auto, meglio frenare con il piede destro o il sinistro? Svelata la verità

Chiunque guidi un’auto non ha mai avuto dubbi sul fatto che il destro sia il piede con cui frenare, ma ci sono alcuni elementi da valutare.

Le auto moderne sono quasi tutte sprovviste del cambio manuale, il che significa che la frizione è ormai assente. Questo rende, sulla carta, superfluo l’utilizzo del piede sinistro, dal momento che per gestire l’accelerazione e la frenata si utilizza il destro. Ma è sempre così? In un’interessante articolo che è stato pubblicato su “Marca“, sono stati analizzati i vari vantaggi e svantaggi di frenata con il piede destro e con il sinistro, e sono emersi scenari curiosi.

Senza alcun dubbio, la quasi totalità degli automobilisti utilizza il piede sinistro sia per frenare che per accelerare, ma siamo sicuri che quanto vi stiamo per riportare potrà creare in voi almeno qualche piccolo dubbio. Questo articolo prende spunto da quanto accade nel mondo delle corse, dove invece si frena con il sinistro e si accelera sempre con il destro.

Auto, ecco con quale piede bisogna frenare

Nel mondo dei rally, si è quasi sempre frenato con il piede sinistro, in modo da avere un maggior controllo delle auto, ed anche in F1 si è iniziato ad utilizzare questa tecnica sin dagli anni Ottanta, con l’arrivo delle vetture dotate di una potenza folle a causa dei motori turbo. Ciò avveniva perché spesso serviva di accelerare quando il freno era ancora premuto, cosa impossibile da fare nel caso in cui si fosse utilizzato un solo piede per gestire entrambi i pedali.

Nell’articolo della fonte sopracitata, viene consigliato di provare a frenare con la sinistra solo ed esclusivamente nel caso in cui abbiate un’auto con il cambio automatico, perché in quelle manuali, il sinistro va usato soltanto per la frizione. Se siete amanti delle corse e delle alte prestazioni, vi consigliamo di usare il sinistro per frenare, visto che così avrete un’accelerazione molto più rapida, in quanto ogni piede sarà concentrato su un singolo pedale, ed avrete meno tempo da attendere per effettuare tale manovra.

Inoltre, se si impara ad usare il sinistro per frenare si aumenta anche la sicurezza, visto che gli spazi di frenata si riducono in maniera notevole. Avere il piede già pronto per spingere sul pedale può evitare tamponamenti ed incidenti, ma come detto, prima di iniziare ad usarlo vi consigliamo di fare un’importante pratica, altrimenti non avrete la sensibilità necessaria per frenare e causerete brutti incidenti.