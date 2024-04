FIAT, la Panda è sempre più vicina: ecco delle immagini da urlo

La FIAT Panda è la grande attesa per il 2024 in campo automotive, ed ora arrivano nuove immagini per voi. Ecco come può essere.

L’11 di luglio si avvicina velocemente, e per chi non lo sapesse, quella sarà la data deputata ad aprire una nuova era della storia FIAT. Infatti, verrà svelata al mondo la nuova Panda in versione B-SUV, che dapprima sarà solamente elettrica, per poi aprire anche a versioni termiche ed ibride. Il prezzo della BEV dovrebbe essere di circa 21.000 euro, mentre la benzina potrebbe scendere sino a 13-14 mila.

Si tratterebbe di prezzi molto competitivi, ricordando che la versione citycar attuale viene a costare circa 15 mila euro. La FIAT ha deciso di avviare un nuovo corso e lo farà con una Panda completamente nuova, della quale sappiamo già tantissime cose, e che è pronta per regalare spettacolo. A questo punto, andiamo a dare un’occhiata a delle immagini davvero clamorose, che ci dicono molto sulle sue forme definitive.

FIAT, ecco le anticipazioni sulla nuova Panda

Della nuova FIAT Panda sappiamo che si tratterà di una vettura che nasce sulla stessa piattaforma della Citroen E-C3, altro modello del gruppo Stellantis, e con la quale condividerà il powertrain. La potenza del motore elettrico sarà di 113 cavalli, mentre l’autonomia dovrebbe attestarsi su circa 320 km.

Considerando che è pensata soprattutto per l’utilizzo in città, si tratta di una distanza soddisfacente da poter percorrere tra una carica e l’altra. La termina sfrutterà invece un motore 1.2 di origine PSA, con una potenza di circa 100 cavalli, molti di più rispetto alla Mild Hybrid odierna che si ferma a 70 cavalli.

In questo video, pubblicato sul canale YouTube di Tommaso D’Amico, possiamo ammirare l’ennesimo render della nuova Panda B-SUV, ispirata alle bozze che erano trapelate qualche mese fa. Potrebbero, tuttavia, esserci alcune differenze tra il render e la versione finale, sia dal punto di vista del design che di alcuni elementi.

Ad esempio, la scritta FIAT dovrebbe essere rimpiazzata dalle stanghette tipiche degli anni Ottanta e Novanta, una sorta di ritorno alla prima Panda che venne al mondo nel lontano 1980.

Tralasciando questo piccolo dettaglio, va fatto notare come il lavoro svolto dall’autore sia davvero notevole, vista la grande cura del dettaglio che c’è in questo render. La Panda ormai è sempre più vicina e c’è grande curiosità per scoprire le sue linee, ed anche per valutare quella che sarà la risposta dei clienti. Una nuova era sta per partire ed i fan non stanno più nella pelle.