MotoGP, polveriera Ducati: alta tensione tra Marquez e Bagnaia

Sono bastati due soli Gran Premi, nel 2024, per vedere già il primo testa a testa, terminato in ghiaia, tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Ecco cosa hanno dichiarato.

Sono volate parole grosse dopo il Gran Premio di Portogallo 2024. La gara è stata un monologo targato Jorge Martin. Quest’ultimo è stato autore di un weekend da incorniciare, palesando la forza della GP24. A testimonianza dei progressi della nuova Ducati Desmosedici è arrivato il primo podio stagionale di Enea Bastianini. Quest’ultimo, in graduatoria ha scavalcato anche il bicampione del mondo, mentre il madrileno è già in fuga.

Martin, dopo il trionfo di domenica scorsa, può guardare tutti dall’alto in basso. L’alfiere del team Pramac è salito a quota 60, davanti a Binder a 42, Bastianini a 39 e Bagnaia a 37. Marc Marquez, invece, dopo una bella Sprint Race, è rimasto al palo a quota 27 punti, un punto in meno del golden boy Pedro Acosta. Lo spagnolo ex Honda si è reso protagonista di un duello infuocato con Bagnaia. Lontani dal podio i due centauri hanno lottato, ugualmente, con il coltello tra i denti.

Bagnaia e Marquez nel tentativo di non mollare di un cm si sono toccati e sono finiti a terra. E’ stato considerato un normale incidente di gara. Non sono arrivate sanzioni. Il rider del team Gresini ha ammesso che si è trattato di un errore del torinese. Quest’ultimo, invece, non ritiene di essere responsabile dell’accaduto. Insomma sono, neanche troppo velatamente, arrivate accuse reciproche. I toni non sono ancora infuocati da una lotta Mondiale, ma gli zeri di Portimao avranno un peso importanti per ambo i piloti.

Il numero 93 della MotoGP non parla mai a caso. Dopo aver conquistato il primo podio nella SR del Portogallo, Marquez sembrava poter replicare il risultato la domenica. La sua cavalcata è stata interrotta da una entrata di Bagnaia piuttosto rivedibile. Il campione del mondo in carica avrebbe anche potuto avere una maggiore accortezza, ma ha desiderato rispondere, immediatamente, prendendosi dei rischi. Il contatto, a due giri dalla fine del GP, ha messo fuori gioco entrambi. Per fortuna non vi sono state conseguenze fisiche.

Botta a risposta tra Bagnaia e Marquez

Sono stati interpellati entrambi in Direzione Gara. Hanno dovuto spiegare l’accaduto e, alla fine, si è arrivati ad un no penalty. Le bordate sono arrivate ai microfoni dei media nel dopo gara. Marc Marquez ha risposto a tono alle dichiarazioni rilasciate dal torinese. Tra i due è rimasto una sano antagonismo che siamo certi si riproporrà nel corso del campionato, a tutto vantaggio di Martin.

“Quando mi hanno chiamato in Direzione Gara e mi hanno domandato cosa pensassi ho risposto ‘e voi cosa dite’? Per me è un’azione molto al limite del buttare fuori da una corsa – ha tuonato Marc Marquez – Loro hanno scelto di non penalizzarlo e io ho detto loro che avevo un punto di vista neutrale, avrei rispettato la loro decisione e non avrei spinto affinché lo sanzionassero. Ma la conseguenza sono zero punti per Pecco e per me, che è l’ultima cosa che volevamo. Dal mio punto di vista, è stato un errore di Bagnaia, ma non solo l’incidente. Questo tipo di contatto può avvenire in questi tipi di azioni. Lui è voluto entrare all’interno senza tenere in considerazione che io stavo tornando. Non era necessario entrare in questo modo così aggressivo“.

Bagnaia, sempre ai microfoni di Motorsport.com, ha raccontato: “Ora mi girano i coglioni, non ci posso fare niente. È la seconda gara che, come l’anno scorso, è finita con uno zero. L’anno scorso per colpa mia, stavolta per un incidente di gara. Quindi girano i coglioni, ma andiamo alla prossima gara provando a fare il massimo“.