Ferrari, l’addio di Sainz causa un nuovo problema? I tifosi restano di stucco

La Ferrari perderà Carlos Sainz nel 2025, accogliendo Lewis Hamilton. Secondo un ex pilota, il suo addio a Maranello non sarà positivo.

La Ferrari vive una stagione molto particolare in questo 2024, dal momento che sarà l’ultima di Carlos Sainz prima del suo addio, in una sorta di ruolo da separato in casa. Lo spagnolo dovrà fare spazio a Lewis Hamilton, che verrà a Maranello per affiancare Charles Leclerc e tornare a competere per il titolo iridato. Carlitos, dal canto suo, ha assicurato che correrà per la squadra anche durante quest’annata, facendo sapere che, in caso di necessità, non farà mancare il suo aiuto al compagno di team.

In Bahrain abbiamo avuto subito una prova di quanto Sainz voglia farsi valere in questa stagione, con i due decisi sorpassi ai danni di Leclerc che di certo non portano a pensare ad un pilota spento e demotivato. Al contrario di Sebastian Vettel nel 2020, che venne bastonato in ogni situazione da Leclerc, il figlio del due volte campione del mondo rally vuole mettersi in mostra nel migliore dei modi, nella speranza di guadagnarsi un sedile importante in chiave 2025.

La Ferrari è stata in grado, almeno da ciò che si è visto in Bahrain, di costruire una monoposto performante ed in grado di dar battaglia per essere seconda forza, con la speranza di poter attaccare almeno la Red Bull di Sergio Perez. Tuttavia, Max Verstappen appare fuori portata, il che significa che il mondiale piloti non è affatto in discussione.

In tal senso, per Sainz non avrebbe alcun senso aiutare Leclerc, dal momento che non ci si gioca nulla di troppo importante. Un celebre ex pilota ha fotografato la situazione, analizzando ciò che accadrà con l’addio dello spagnolo.

Ferrari, ecco il parere di Trulli sull’addio di Sainz

Carlos Sainz è un pilota che fa della costanza e dell’ottima lettura delle gare i suoi punti di forza, ed abbiamo potuto apprezzare questi aspetti nel corso dei suoi anni in Ferrari. Il nativo di Madrid non ha ancora un futuro certo dopo l’addio al Cavallino, ma il suo obiettivo è quello di farsi notare tramite un 2024 d’attacco, per convincere qualche team di punta a scommettere su di lui.

Secondo l’ex F1 Jarno Trulli, che è stato intervistato ai microfoni del “Corriere dello Sport“, l’addio di Sainz porterà alla scoperta di molti segreti della Scuderia modenese, che lo spagnolo trasferirà alla squadra dove lo vedremo protagonista. L’ex pilota abruzzese ha le idee chiare su questo aspetto, e crede che il passaggio di Carlitos alla concorrenza possa non essere positivo per la Rossa.

Ecco le sue parole: “Quando la squadra sa che stai per andare via, non ti mette nelle condizioni di vedere gli ultimi sviluppi che fa sulla vettura. Il motivo è che quel pilota potrebbe subito farli vedere e portarli alla squadra dove andrà, si comporta come se fosse un ingegnere, conosce sia i parametri che i sistemi di lavoro. Chiunque prenderà Sainz verrà a sapere tante cose interessanti sulla Ferrari, su questo non ci sono dubbi“.