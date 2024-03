Quando prestazioni incontrano sensualità, nasce Mercedes AMG GT

Il marchio AMG è da sempre sinonimo di alte prestazioni e un’attitudine racing senza paragoni.

Tra le ultime produzioni della casa di Affalterbach, spicca senza dubbio la nuova Mercedes AMG GT, un modello caratterizzato da un affascinante design che combina linee sensuali a proporzioni da auto sportiva di altissimo livello.

Si tratta a tutti gli effetti della quintessenza della Driving Performance firmata Mercedes-AMG, ora con una configurazione tutta nuova e completamente rivista a 4 posti.

Non appena si sale a bordo, Mercedes-AMG GT trasmette la sensazione di guidare un’auto sportiva assolutamente unica nel suo genere, degna di rappresentare il top di gamma del Stella.

Mercedes AMG GT: look aggressivo

Osservandola, si potrebbe tranquillamente definire un’auto da pista: baricentro basso che consente al peso di essere ripartito in modo vantaggioso, cofano motore molto lungo e dalle linee che convergono verso il basso, mascherone del radiatore in pieno stile AMG, sottosopra sagomati ed elementi decorativi integrati.

Anche la coda non si smentisce, con il tipico design fastback che si impone per le luci posteriori a Led impreziosite da elementi scuri.

Il look aggressivo, anche sul retro, è completato dal diffusore posteriore con doppie mascherine trapezoidali dei terminali di scarico, disponibili anche in versione cromata lucida.

Le performance di questa due posti da capogiro, poi, si mantengono perfettamente coerenti alla sua linea: il motore V8 da 4 litri, infatti, garantisce potenze che vanno dai 476 ai 585 cavalli. Il tutto si riassume in uno scatto da 0 a 100 Km/h davvero impressionante: si attestano, infatti, misurazioni che variano dai 3,9 ai 3,2 secondi nelle versioni più potenti.

Gli interni: comfort e stile

A completare il tutto sono gli interni: i sedili Performance AMG, disponibili su richiesta, garantiscono una guida sportiva senza pari, mentre i rivestimenti e le finiture sono curate nel minimo dettaglio e trasmettono la grinta tipica di AMG.

La tecnologia in dotazione, infine, rappresenta l’attenzione alla sicurezza a cui, anche nei modelli più performanti, la Stella non rinuncia mai: il volante Performance AMG in pelle nappa con tasti AMG permette di avere sempre il controllo della vettura in qualsiasi situazione, mentre le soluzioni AMG Performance e AMG TRACK PACE assistono il guidatore con puntualità e precisione, garantendo un piacere di guida impareggiabile anche quando si portano al massimo le potenzialità dell’auto in pista.

Il mondo AMG, oltre alla GT, regala un’ampia gamma di modelli davvero performanti tra i quali è impossibile non citare Mercedes GLA AMG, o Mercedes A45 AMG.

Modelli di tale calibro, che mantengono il loro prestigio anche in quelli non nuovi tra i quali spicca indubbiamente Mercedes CLA AMG usata, meritano di essere acquistati presso una concessionaria ufficiale Mercedes-Benz.

Trivellato, in questo senso, può rappresentare senza dubbio la scelta adatta.

Top Dealers Ufficiale Mercedes e unico AMG Performance Center Veneto, con più di 100 anni di esperienza nel settore dell’automotive garantisce un’esperienza di acquisto unico e trasparente, accompagnando ogni cliente in un viaggio verso l’auto dei propri sogni.

Prima di acquistare la vostra AMG e toccarla con mano in concessionaria, potrete visualizzarla nel dettaglio tra le centinaia di modelli – nuovi e usati garantiti secondo gli standard Mercedes-Benz Certified – presenti all’interno del sito trivellato.it.