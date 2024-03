Mondiale Costruttori F1 Ferrari, l’ultima volta chi sbancava il botteghino al cinema? Questo film ha segnato una generazione

La Ferrari non vince il mondiale costruttori dal 2008, ed ai tempi il mondo era un posto ben diverso. Ecco il film che dominava la scena.

Il 2 novembre del 2008 è un giorno che i tifosi della Ferrari, ma anche i fan della F1 in generale, non scorderanno mai. In quella domenica di autunno inoltrato, Felipe Massa divenne campione del mondo per 30 secondi, salvo poi dover dire addio al sogno davanti al pubblico di casa, durante il Gran Preio del Brasile. Il bottino lo incassò Lewis Hamilton, all’epoca al volante della McLaren, che alla sua seconda stagione divenne campione, superando la Toyota di Timo Glock alla penultima curva, in un finale mozzafiato che non dimenticheremo mai.

Massa vinse una gara in più del sette volte iridato, che però portò a casa un punticino in più proprio grazie al sorpasso sul tedesco, prendendosi quel quinto posto che gli bastava per laurearsi campione. Glock, sotto la pioggia, non riuscì a tenere dietro Hamilton con le gomme d’asciutto, con tutti gli altri che si erano fermati a montare le Intermedie.

Quello fu anche il mondiale del crash-gate di Singapore, che fu fatale a Massa, il quale ancora chiede giustizia. La Ferrari però, ebbe comunque qualcosa da festeggiare, vale a dire il titolo costruttori. Ad oggi, resta l’ultimo vinto dalla Scuderia modenese, ed ora scopriremo una curiosità cinematografica su quel periodo.

Ferrari, ecco il film che era al top nel lontano 2008

Quando la Ferrari vinceva il suo ultimo titolo mondiale costruttori, ben 16 anni fa ormai, soffrendo per la beffa patita da Felipe Massa tra i piloti, nelle sale cinematografiche usciva un film entrato nella storia, l’atto conclusivo di una saga che ha cresciuto generazioni di giovani, e che, ancora oggi, tutti ricordano con affetto. Stiamo parlando del terzo capitolo di High School Musical, che sin da subito replicò il successo dei due predecessori.

Il film si intitolava High School Musical 3: Senior Year, con Zak Efron, desiderio proibito di tutte le adolescenti dell’epoca, ancora nei panni di Troy Bolton. Diretto da Kenny Ortega, era il sequel del secondo capitolo, uscito nel 2007, ed uscì nelle sale cinematografiche il 24 di ottobre del 2008, mentre in Italia arrivò esattamente una settimana dopo.

Particolare far notare che nel giorno dell’uscita nelle sale italiane, ad Interlagos iniziarono le prove libere del GP del Brasile, quello che avrebbe dato il titolo costruttori alla Ferrari e quello piloti a Lewis Hamilton, una coincidenza al quanto curiosa.

Nel film in questione, si chiude la carriera liceale di Troy, ma anche dell’amata Gabriella Montez e di tutti gli Wildcats. Il film si basa sulla preparazione dello spettacolo musicale volto a festeggiare la fine del corso di studi, ed in quel periodo, emergono tutte le problematiche ed i dubbi dei ragazzi in merito al loro futuro.

Un capolavoro di questo tipo non poteva che ottenere importanti riconoscimenti, ed infatti, conquistò l’MTV Awards del 2009 per la miglior performance maschile da parte del protagonista. Inoltre, vinse anche la miglior performance rivelazione femminile, ottenuto da Ashley Tisdale, nel ruolo di Sharpay Evans. Ed il resto è tutto nella memoria dei più giovani, ora diventati grandi.