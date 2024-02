Hamilton, clamoroso retroscena sul passaggio in Ferrari: c’è di mezzo la famiglia

Lewis Hamilton è pronto per sbarcare in Ferrari, ed alla vigilia del Bahrain ha raccontanto un curioso aneddoto. Ecco cosa ha dichiarato.

La stagione di F1 targata 2024 sta per prendere il via, e c’è grande attesa per scoprire, in via definitiva, quelli che saranno i valori in campo. Lewis Hamilton è ai blocchi di partenza della sua ultima stagione in Mercedes, la dodicesima, prima di passare in Ferrari. Per la prima volta da quando corre nella massima formula, nel 2025 guiderà un’auto non motorizzata dalla casa della Stella a tre punte, visto che il propulsore Mercedes spingeva anche le McLaren che ebbe tra le mani tra il 2007 ed il 2012.

Il sette volte campione del mondo si lancia così in una nuova sfida, con l’ufficialità che è arrivata lo scorso primo di febbraio, scatenando reazioni contrastanti sui social. C’è chi crede che il Re Nero possa essere l’uomo della provvidenza, chiamato a Maranello per risollevare una Scuderia modenese da troppo tempo in decadenza, mentre altri credono che, senza la macchina giusta, neanche Sir Lewis potrà fare miracoli.

Prima di pensare al 2025, tuttavia, c’è un’altra stagione da affrontare, l’ultima nella quale Hamilton sarà un rivale della Ferrari, ruolo che ricopre ormai da 17 anni. Il sette volte campione del mondo ha fatto ingoiare dei bocconi amarissimi a tifosi, piloti e membri del Cavallino nel corso di questo periodo, a cominciare dall’esordio in McLaren del 2007. Dopo tanto tempo, finalmente, le loro strade si uniranno, e c’è un’enorme curiosità nello scoprire a ciò che porterà questa partnership.

Hamilton, l’aneddoto è davvero incredibile

Lewis Hamilton è il pilota più vincente nella storia della F1, e prima di ritirarsi, aveva l’obiettivo di tornare a lottare quell’ottavo titolo mondiale, sfuggitogli a poche curve dal traguardo nel 2021. Il sorpasso su Michael Schumacher potrebbe ora avvenire proprio a bordo di quella Ferrari che il Kaiser di Kerpen riportò in alto dopo anni di oblio, ed ora sarà il nativo di Stevenage a dover portare a termine questa missione.

Non sarà affatto facile, sia per via della presenza del talentuoso Charles Leclerc come compagno di squadra, sia per una concorrenza, capitanata dalla Red Bull di Max Verstappen, che fa sempre tanta paura. Nel podcast della BBC “F1: Back at Base“, Hamilton ha rivelato di non aver informato la famiglia del suo passaggio in Ferrari, e di non aver consultato nessuno nel momento della scelta finale, il tutto per essere sicuro al 100% che si trattasse di una scelta presa da lui stesso, senza alcun condizionamento esterno di altri.

Ecco le sue parole: “Del mio passaggio in Ferrari non ne ho parlato con nessuno, non l’ho detto neanche ai miei genitori, quindi nessuno ne era al corrente. Volevo davvero farlo per me stesso, capire cosa sarebbe stato davvero meglio per me. Tutto è successo in maniera molto rapida, conoscevo Frederic Vasseur già da molto tempo. Sono molto eccitato del poter continuare a correre, ed ho accettato questa nuova sfida quando si è palesata la possibilità. Devo dire che non ci ho pensato troppo, ho seguito il mio istinto ed ho deciso di accettare“.