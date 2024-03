Che cosa fa il padre di Elettra Lamborghini? Ecco di chi si tratta

Elettra Lamborghini è nota per ciò che riguarda lo spettacolo, oltre ad essere ereditiera delle fortune di famiglia. Ecco cosa fa il padre.

Il 17 di maggio del 1994 è nata a Bologna Elettra Miura Lamborghini, figlia di Tonino e di Luisa Peterlongo, e nessuno avrebbe potuto immaginare la carriera che avrebbe intrapreso. Infatti, l’ereditiera è diventata una cantante di grande successo, oltre ad essere un personaggio televisivo molto noto ed amato, soprattutto dai giovani. Come avrete potuto capire, la quasi 30enne non ha mai avuto un grande interesse per i motori, e la conferma ci arriva dal fatto che la sua auto privata è una Jaguar, un qualcosa di ben diverso rispetto ai prodotti della sua azienda di famiglia.

La Lamborghini sta affrontando una fase di grandi cambiamenti, con la svolta verso l’elettrico che pare ormai un qualcosa di deciso, e grandi investimenti in corso in vista del futuro. Tuttavia, è bene restare concentrati sull’argomento odierno, ed infatti, ora andremo a dare un’occhiata a quelli che sono stati i compiti del padre di Elettra, vale a dire Tonino. Andiamo a vedere di cosa si è occupato durante la sua brillante carriera, nella quale ha contribuito ad alimentare il mito della casa di Sant’Agata Bolognese.

Lamborghini, ecco di cosa si occupa il padre di Elettra

Per chi non lo sapesse, il padre di Elettra Lamborghini si chiama Tonino, ed è il figlio del leggendario Ferruccio, colui che creò il mito delle auto della casa del Toro. Tonino è il primogenito di Ferruccio, ed è stato l’incaricato a portare avanti l’azienda di famiglia, con risultati eccellenti. La sua nascita avvenne il 13 di ottobre del 1947, nella città di Cento, in provincia di Ferrara.

Di certo, non ebbe un’infanzia facile sotto il profilo degli affetti, dal momento che sua madre, vale a dire Clelia Monti, morì di parto, un qualcosa che all’epoca avveniva molto di frequente. Sin da piccolo, ha ammirato il mondo dei motori, considerando quelle che erano le attività di suo padre. Nel 1974 si è laureato in scienze politiche ed economiche a Bologna, diventando poi presidente di Lamborghini Oleodinamica S.P.A., ed in seguito, anche presidente della divisione CALOR S.P.A. dell’azienda di famiglia.

Dopo la realizzazione personale, si sposò con Luisa Peterlongo, che gli permise di dare al mondo ben cinque figli. Tra di loro c’è anche Elettra Miura ovviamente, assieme a Lucrezia, Flaminia, Ginevra e Ferruccio, al quale volle dare il nome di suo padre e fondatore dell’impero. Tonino ha sempre avuto una grande passione per gli affari, e nel 1981 lanciò l’azienda chiamata Tonino Lamborghini Style and Accessories, per cercare di creare prodotti di lusso che possano unire stile e design.

La sua azienda si è occupata di produrre occhiali, orologi, ma anche piccola pelletteria e qualche capo di abbigliamento. Inoltre, la sua azienda si è espansa nell’hospitality di lusso, gestendo hotel e resort di altissimo livello. Di certo, tra l’azienda di famiglia ed altri interessi, Tonino ha sempre trovato il modo di trovarsi occupato, ed ha regalato ai loro figli una vita da sogno.