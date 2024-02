Quanti km si possono fare con una gomma a terra? Così non fate danni peggiori

Finire con una gomma a terra sarà capitato ad ognuno di voi, ed è bene sapere quanta strada si può percorrere in queste difficili condizioni.

La gomma a terra è una delle più grandi paure degli automobilisti, soprattutto sulle vetture più moderne che non sono provviste di ruota di scorta, ma solamente del ruotino, e neppure in tutti i casi. La foratura può avvenire per qualsiasi motivo, ed è sempre importante che avvenga una corretta prevenzione. Ad esempio, dovete controllare spesso la pressione degli pneumatici e sostituirli quando hanno raggiunto il limite del chilometraggio e non sono più in condizioni ottimali.

Inoltre, non dimenticate mai di sostituirle al cambiare della stagione, soprattutto se coprite molti chilometri. Le gomme invernali in un periodo estivo vanno a deteriorarsi molto in fretta, ed il rischio di esplosione è molto più elevato. A questo punto, è bene andare a rispondere alla fatidica domanda, e cercare di capire quanti km si possono percorrere con una gomma a terra. La risposta è molto meno banale di quanto si possa pensare.

Gomma, ecco quanti km puoi fare con una foratura

Nonostante una perfetta manutenzione, una gomma può forarsi in qualsiasi istante, a causa dell’impatto con un agente esterno, come può essere un chiodo o qualsiasi altra cosa che possiate trovare sull’asfalto. In quel caso, possono avvenire due tipi di reazione. Quella più frequente è l’afflosciamento dello pneumatico, che perde pressione di momento in momento, ma che non scoppia all’improvviso.

Questa tipologia di situazione è ovviamente la più pericolosa, ma al giorno d’oggi viene molto ben controllata dai sensori di pressione che troviamo sulle auto moderne, che ci avvisano in caso di problematiche evitando di provocare uno scoppio improvviso. Quando avete una gomma bucata dovete percorrere meno strada possibile, e se è a terra, vi consigliamo di fermarvi immediatamente, senza fare troppi km. Nel caso in cui ci fosse un motivo particolare che vi dovesse spingere a spostarvi anche in queste condizioni, vi è una procedura da seguire.

Infatti, non dovete mai andare oltre gli 80 km/h se vi trovate in autostrada o su una strada che, in ogni caso, impone andature molto elevate. Procedere in questo modo, tuttavia, presenta moltissimi rischi, tra cui l’eccessivo danneggiamento dello pneumatico, con la conseguenza di poter creare un vero e proprio scoppio. Inoltre, una ruota a terra che però percorre poca strada può essere anche riparata dal gommista, ma se si danneggia troppo, andandosi a deformare, diventa poi inutilizzabile, e sarete costretti a spendere molti soldi per sostituirla del tutto.

Inoltre, procedere con una ruota bucata può incidere anche sulle performance di sterzo e freni, costringendoli a fare uno sforzo esagerato per cercare di tenere l’auto sulla strada. In sostanza, se vi capita di incappare in una foratura, avete quasi l’obbligo di fermarvi il prima possibile, senza preoccuparvi di quanta strada si possa fare in quelle condizioni. In questo modo, limiterete problematiche legate alla sicurezza, ma anche i danni che potrebbero incontrare la vostra auto e le vostre ruote.