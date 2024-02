Marquez svela la verità sul passaggio in Ducati: parole clamorose

Marc Marquez ha deciso di accettare la chiamata della Ducati del Gresini Racing, ma ora svela un passaggio importante. Ecco i dettagli.

Manca una settimana al via delle prove libere del Gran Premio del Qatar, quello che avvierà la stagione di MotoGP targata 2024. Marc Marquez sta per debuttare ufficialmente sulla Ducati del Gresini Racing, e va detto che la pista di Losail, almeno sul fronte statistico, è favorevole al team di Nadia Padovani. Due anni fa, alla prima gara nella partnership con la casa di Borgo Panigale, Enea Bastianini colse uno strepitoso successo, vincendo una corsa mitica, ma per la squadra romagnola, le soddisfazioni alle porte di Doha, non erano di certo finite.

Infatti, nel novembre scorso è stato Fabio Di Giannantonio a salire in cattedra, e per lui, così come per Enea, si trattava della prima affermazione in carriera in top class. Il fatto che il Gresini Racing sia andato così forte nell’ultimo biennio da queste parti può aggiungere pressione al nativo di Cervera, dal quale già tutti si aspettano molto, anche se nei test non sono mancate le difficoltà. C’è da dire che tra quelli di Sepang e quelli di Losail lo spagnolo è migliorato molto, ma c’è anche una differenza importante sul fronte del mezzo utilizzato a dividerlo dai primi.

Infatti, la Ducati Desmosedici GP24 dei piloti factory e della Pramac pare avere una marcia in più, mentre Marquez utilizzerà la GP23 che ha dominato la stagione passata. Al momento, la vecchia moto pare essere un passo indietro, e solamente un miracolo di una leggenda come il rider iberico potrebbe cambiare le carte in tavola. Nel frattempo, Marc ha raccontato un curioso aneddoto che ha riguardato il suo addio alla Honda, in particolar modo, il non aver portato con sé la gente con la quale ha sempre lavorato in questi anni.

Marquez, arriva l’ammissione sull’arrivo in Gresini

In un nuovo documentario realizzato dalla divisione spagnola di DAZN, si è parlato dell’addio di Marc Marquez alla Honda, ed anche di un aneddoto che riguarda il passaggio al Gresini Racing. Il nativo di Cervera è molto contento della nuova sfida, ma ha ammesso che vedersi con dei colori così diversi, dopo tanti anni, non è facile da accettare. Inoltre, c’è un passaggio molto interessante che riguarda gli uomini con cui lavora.

Ecco le sue parole: “Quando mi sono visto per la prima volta con questa nuova tuta sullo schermo, ho provato subito una sensazione molto strana. Non mi vedo ancora con una tuta di colori diversi, perché dopo tanti anni con il team Repsol Honda HRC è molto difficile, ma sono comunque entusiasta di questa grande possibilità che ho avuto e cercherò di sfruttarla al meglio“.

Marquez ha poi spiegato il motivo per il quale non ha portato i suoi uomini con sé: “La mia influenza all’interno del box non deve cambiare nemmeno la famiglia Gresini. Questo è uno dei motivi per i quali ho portato solo uno degli uomini che erano con me in Honda, ma non tutti. Per il cambio di un pilota non si può distruggere un’intera famiglia, e quindi ho deciso di adattarmi con i ragazzi che c’erano già. senza portare i miei“.

In sostanza, il nativo di Cervera ha sacrificato il lavoro con i suoi uomini per non portare i membri del team Gresini a perdere il posto, e va detto che, da parte sua, è stato un gesto più che nobile. Vedremo se il processo di apprendimento sarà veloce a tal punto da poterlo portare subito a competere per podi e vittorie, e nell’interesse della MotoGP, dobbiamo sperare che le cose vadano in questo modo.