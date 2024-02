MotoGP, il grande boss va controcorrente: le parole su Marquez sono sconvolgenti

Marc Marquez è pronto per il debutto sulla Ducati del Gresini Racing, ed il gran capo della MotoGP ha fiducia in lui. Ecco le sue parole.

La MotoGP è ai blocchi di partenza, ed al primo semaforo verde della stagione mancano meno di due settimane. Domenica 10 di marzo, in Qatar, Marc Marquez farà il proprio debutto sulla Ducati del Gresini Racing, su una pista storicamente molto favorevole al team di Nadia Padovani. Nelle due occasioni in cui ha gareggiato a Losail con le moto di Borgo Panigale, infatti, ha sempre vinto. Due anni fa è toccato ad Enea Bastianini, lo scorso anno a Fabio Di Giannantonio, entrambi al loro primo successo in top class.

Ciò ci fa capire che su Marquez ci sarà subito grande pressione, anche perché in caso di vittoria eguaglierebbe un’impresa che nel corso della storia della Ducati è stata compiuta solamente da Casey Stoner. Nel 2007, l’australiano vinse al debutto sulla Desmosedici, battendo, alla fine di un duello infernale, la Yamaha di Valentino Rossi, andando ad iniziare una cavalcata che lo avrebbe portato al primo titolo mondiale in MotoGP. Adesso, la responsabilità è tutta su Marquez, che di sicuro venderà cara la pelle per portare a casa il colpo grosso.

MotoGP, Ezpeleta esalta l’arrivo di Marquez in Ducati

La MotoGP potrebbe regalarci un grande spettacolo in questa annata, anche se tutto pare nelle mani di casa Ducati, con Pecco Bagnaia grande favorito. Marc Marquez ha faticato durante i test, nel tentativo di imparare a guidare una moto del tutto diversa rispetto alla Honda. Il nativo di Cervera ha detto che, allo stato attuale delle cose, è impossibile pensare al titolo. Eppure, Carmelo Ezpeleta, grande capo della Dorna, ha ribadito tutta la sua fiducia nel rider iberico, parlando di lui in un’intervista concessa a “Marca“.

Ecco le parole del grande boss della MotoGP: “Non è nel mio stile fare dei pronostici, perché ho un grande rispetto per tutti i piloti che gareggiano. Tuttavia, non ho nessun dubbio sul fatto che Marc Marquez sarà davanti in questa stagione. Credo che la sua scelta di passare in Ducati sia stata molto ponderata, e mi sento di rispettarla pienamente. Marc ha valutato attentamente la situazione in Honda ed ha deciso di cambiare tutto. Come lo so io, anche tutto il mondo è a conoscenza del fatto che sia stata una scelta sofferta, ma lui è un ragazzo molto riflessivo. Se ha deciso così è perché ha pensato che fosse la migliore in assoluto“.