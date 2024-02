FIAT, svelata a Pomigliano d’Arco la nuova Pandina: eccola nei dettagli

La FIAT ha svelato la Pandina, ovvero l’evoluzione della citycar più amata dagli italiani che sarà prodotta in Italia. Andiamo a scoprirla.

Il grande giorno è finalmente arrivato, con la FIAT che in quel di Pomigliano d’Arco, storico stabilimento nei pressi di Napoli, ha tolto i veli alla Pandina. Il 2024 è l’anno in cui arriverà la Panda B-SUV, che sarà svelata l’11 di luglio, e che sarà una totale rivoluzione rispetto a quella attuale, la cui produzione però, non verrà interrotta. Infatti, il modello citycar si rinnova appunto con la Pandina, che mantiene tutte le caratteristiche dell’auto più venduta d’Italia, ma andando ad evolversi.

Infatti, la nuova Pandina è stata definita come la più tecnologica e sicura di sempre, con tante novità sul fronte delle dotazioni di sicurezza, mentre sui motori non ci sono cambiamenti. La produzione da parte di casa FIAT inizierà in estate, ed ora andremo a vedere nel dettaglio tutti quelli che sono gli aggiornamenti effettuati. Di certo, farà subito incetta di ordini.

FIAT, ecco le novità presenti sulla Pandina

La FIAT Pandina è stata svelata a Pomigliano d’Arco, e tra i grandi protagonisti all’evento, non poteva mancare il CEO della casa di Torino, vale a dire Olivier Francois. Nel corso del proprio intervento, l’amministratore delegato ha sottolineato che sul nuovo modello si è deciso di investire per adeguarla agli standard attuali, sottolineando con orgoglio che si tratta del modello più tecnologico di sempre che sia mai stato realizzato.

Inoltre, Francois ha parlato anche di sicurezza, affermando che questa è la Panda (ora Pandina), migliore di sempre sotto quel punto di vista. Il nuovo nome è un simbolo di affetto, un gesto d’amore verso quella che è l’auto più venduta in Italia da 12 anni a questa parte. La nuova Pandina ha l’aspetto della Cross, vale a dire la versione più muscolosa, pur restando piccolina ed accessibile.

Tutto è molto pratico, con diverse novità sul fronte della sicurezza, come l’aggiunta di altri 2 airbag, per un totale di 6, ma anche la frenata automatica introdotta per cercare di ridurre il rischio di tamponamenti. Le varie novità sono state pensate per assistere il guidatore sia in città che fuori dai centri urbani, poi troviamo anche il rilevatore della stanchezza. Nuovi i sensori di parcheggio posteriori, di serie su tutta la gamma. Inoltre, arriva il cruise control pensato anche in base ai nuovi limiti di velocità di 30 km/h.

Arriva anche una nuova plancia digitale più pratica, con delle informazioni molto precise su ciò che accade a bordo, nuovo schermo touchscreen che va ad aumentare la tecnologia a bordo. La FIAT Pandina Hybrid entrerà in produzione a Pomigliano d’Arco a giugno, e sarà l’unica offerta di Stellantis di 3,6 metri, con 5 porte e 5 posti a disposizione. Il motore resta l’1.0 da 70 cavalli, ed ovviamente, è confermato l’ibrido. In base a quelle che sono le informazioni raccolte in questi mesi, dovrebbe sparire la versione 4X4, che ritroveremo però sulla versione B-SUV che arriverà in estate. La casa di Torino vuole fare le cose per bene, e con la Pandina punta ad accontentare tutti.