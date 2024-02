Alfa Romeo, torna la MiTo? Le immagini fanno sognare gli appassionati

L’Alfa Romeo è un brand in grande crescita, e la MiTo è ormai fuori da produzione da diversi anni. Qualcuno sogna ancora di rivederla.

Il marchio Alfa Romeo sta vivendo una seconda giovinezza, ed il 2023 si è chiuso con un netto 30% in più sul fronte delle vendite rispetto all’anno precedente. Il marchio del Biscione si prepara a svelare la prima elettrica della sua storia, vale a dire il B-SUV Milano, il cui unveiling ufficiale è previsto per il prossimo 10 di aprile. A disposizione, per la clientela, anche la versione termica a benzina ed ibrida, ma è chiaro che il full electric da 156 cavalli (poi arriverà anche quello da 240) saranno i più attenzionati.

L’Alfa Romeo ha svelato lo scorso agosto la supercar 33 Stradale, ed ora si concentra sui tanti SUV in arrivo. Dopo la Milano, arriverà la Stelvio elettrica nel 2026, mentre nel 2025 ci sarà spazio per la versione full electric della Giulia. In molti però, sognano il ritorno di uno dei modelli più amati in assoluto, che da qualche anno è ormai fuori produzione. Vediamo di quale vettura si tratta.

Alfa Romeo, ecco come potrebbe essere la nuova MiTo

Tra i modelli di maggior successo della storia recente dell’Alfa Romeo, trova il suo spazio la MiTo, vettura di Segmento B che è stata prodotta, nello stabilimento di Mirafiori, alle porte di Torino, dal 2008 al 2018. Ancora oggi, se ne vedono parecchie in giro, e sul mercato dell’usato è molto ricercata. Nel video qui postato, caricato sul canale YouTube di Tommaso d’Amico, rivide il sogno di tutti, ovvero quello di vedere una nuova MiTo in circolazione, anche se non pare nei programmi del marchio.

Infatti, si tratta di un render realizzato dall’auto, visto che al momento, il gruppo Stellantis e la casa del Biscione sono del tutto proiettati sulla costruzione di SUV ed altre carrozzerie. Il lavoro dell’architetto è stato comunque eccelso, ed il design prende spunto dal modello precedente, con una veste rinnovata e l’utilizzo di tanta tecnologia. Per quanto riguarda gli interni, la plancia strumenti è corredata da una grande serie di optional, con un sistema di infotainment di ultima generazione.

Per quanto riguarda il motore, è stato immaginato l’utilizzo di un 1.6 turbo a benzina da 190 cavalli AT8, con cambio automatico e trazione RWD. Secondo l’autore, sono previsti anche motori ibridi ed elettrici, ma difficilmente vedremo mai in azione una nuova Alfa Romeo MiTo. Tuttavia, sognare non costa nulla, ed ora godetevi le immagini del lavoro svolto.