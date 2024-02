Fiat, quanto costa la 500 più economica? Ecco l’opzione che vi conviene di più

La Fiat è un marchio che offre modelli a prezzi non certo folli, ed oggi ci concentreremo sulla 500. Andiamo a vedere quanto costa.

Uno dei simboli del rilancio del marchio Fiat dopo la terribile crisi di inizio anni Duemila è stata senza alcun dubbio la 500. Assieme alla nuova Punto, fu fortemente voluta da Sergio Marchionne, e venne presentata nel 2007. Da quel momento in avanti, il modello ha subito diverse evoluzioni, con vari aggiornamenti sia sul fronte estetico che negli interni e nelle motorizzazioni, ma il design è rimasto sempre inconfondibile.

La Fiat ha pian piano inserito le motorizzazioni ibride, e la 500 è stata anche la prima full electric del marchio, con la versione a batteria presentata nel 2020, ed in seguito, anche nella sua variante Abarth. La 500 è un’auto che, sul fronte del prezzo, è sempre stata tra le più economiche della gamma della casa di Torino, ed ora vedremo la variante meno costosa in assoluto. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.

Fiat, ecco quanto costa la 500 più economica

Il successo della Fiat 500 è ben noto, ed uno dei suoi segreti è sempre stato il prezzo particolarmente contenuto. Pur non essendo all’altezza della Panda, ma è comunque di alto livello in un’epoca in cui i prezzi sono in costante aumento. Dando un’occhiata ai modelli disponibili al giorno d’oggi, la più economica è la 1.0 Hybrid che è disponibile spendendo appena 17.700 euro. Si tratta della versione base, vale a dire quella priva di optional, con il costo che è però comprensivo di IVA e delle varie spese di messa in strada, come il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento.

Tuttavia, va sottolineato che non ne fa parte invece la IPT, ovvero l’Imposta Provinciale di Trascrizione, che aggiunge qualche centinaia di euro al prezzo finale. La Fiat 500 è un modello che è sempre nella top five dei più venduti in Italia, ed ora ci sarà da vedere quanto ne arriverà la nuova versione elettrica, argomento che sta tenendo banco. Infatti, l’aggiornamento era programmato per il 2027, con la realizzazione a Mirafiori, ma ora è stato rimandato di almeno tre anni.

Questo ha agitato e non poco le acque, alimentando i dubbi sul futuro di Stellantis nel nostro paese. La casa di Torino vuole comunque puntare su termici ed ibridi, e le prossime novità sul mercato lo confermano. Il prezzo della 500 resta dunque molto economico, anche se rispetto al passato gli aumenti non sono mancati. Con diverse promozioni ed agevolazioni, ci sarà anche la possibilità di averla spendendo ancora meno.